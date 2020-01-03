سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بعد واقعة فتاة المنصورة..

مركز الأزهر العالمى للفتوى يعيد نشر فيديو للتوعية بمخاطر التحرش

الجمعة، 03 يناير 2020 05:25 م
مركز الأزهر العالمى للفتوى يعيد نشر فيديو للتوعية بمخاطر التحرش واقعة فتاة المنصورة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان: "التحرش جريمة لا يجوز تبريرها"؛ للتوعية بمخاطر التحرش وآثاره السلبية على المجتمع، حيث أكد المركز العالمي للفتوى خلال الفيديو أن الشريعة الإسلامية لا تقبل أي مبرر للتعدي على المرأة أو انتقاصها حقا من حقوقها، سواء أكان ذلك بالقول أو الفعل أو الإشارة، مشددًا على ضرورة التصرف بشكل لائق حال حدوث واقعة تحرش، بكف الأذى عن الضحية، وسرعة إبلاغ السلطات المعنية.

وحذر مركز الفتوى من فقدان المرأة المُتحرَّش بها الشعور بالأمن بما ينعكس بالسلب على المجتمع، موضحًا أن علاج هذا السلوك السيء يكون بتزكية النفس، من خلال غض البصر وحفظ الفرج؛ للمساعدة على سمو الروح عند الإنسان بما يعصمها من الوقوع في الفواحش والاعتداء على الآخرين.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت مؤخراً تداول مقطع صادم لفيديو  يظهر لحظة تحرش جماعي من عشرات الشباب لإحدى الفتيات، وسط صراخ وبكاء الفتاة، فيما حاول البعض حمايتها وإنقاذها بوضعها في سيارة لتنطلق بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد السيارة التى استقلتها الفتاة "ملك فنى صيانة موبيليات "، وتم تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها طالبة تبلغ من العمر 21 سنة، مقيمة بمدينة المنصورة ، وصديقتها طالبة - تبلغ من العمر 21 سنة" حيث قررت الأولى أنه أثناء سيرهما بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة فى محاولة منعهم الأمر الذى أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة إلى أن تمكنت الثانية من الانصراف من المكان وظلت المجنى عليها، وقام بعض الشباب بصرفها من المكان فى السيارة ، وتوصلت جهود أجهزة البحث من خلال مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد شخصية 7 متهمين، بينهم 6 طلاب تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 20 سنة ، وعامل أحذية وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


فتاة المنصورة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

حادث المنصورة

فيديوهات المنصورة

المنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البرلمان ينتفض لمواجهة التحرش بعد واقعة فتاة المنصورة.. مطالب بتغليظ العقوبات على الجناة.. مقترح بتوقيع غرامة مالية تصل لـ500 ألف جنيه والسجن المؤبد.. ونائبة تطالب بمنع المتحرشين من الالتحاق بالوظائف الحكومية

الجمعة، 03 يناير 2020 05:00 م

حمدى الوزير عن حادث التحرش فى المنصورة: "قلة أدب"

الجمعة، 03 يناير 2020 05:00 م

الفنانة البحرينية شيماء سبت تعلق على واقعة التحرش بفتاة المنصورة

الجمعة، 03 يناير 2020 03:25 م

القراء يردون على نائبة المنصورة: الشباب أيامك غير اليومين دول

الجمعة، 03 يناير 2020 02:59 م

نيابة المنصورة تحتحز 7 من المتهمين بواقعة التحرش لحين ورود تحريات المباحث

الجمعة، 03 يناير 2020 12:47 م

بعد واقعة فتاة المنصورة.. تعملى أيه لو اتعرضتى للتحرش وإزاى تاخدى حقك؟

الجمعة، 03 يناير 2020 11:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة