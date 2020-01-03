محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمستشفى السلام.. صور

وأكد "الغضبان"، أن هذه التجهيزات المتميزة بمستشفي السلام وغيرها من بقية المستشفيات ساعدت على التعامل باعلي مستوي مع المصابين في الحادث الأليم الخاص بأتوبيس عمال الاستثمار الذي وقع موخرًا وعلاجهم داخل المحافظة وعدم تحويل أي حالة منهم للعلاج بالمحافظات الأخري كما كان يتم في بعض الحالات الحرجة قبل ذلك.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية، فى الأول من يوليو الماضى، قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الماضى، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 29 وحدة طب أسرة.

كما شهدت محافظة بورسعيد فى السادس والعشرين من نوفمبر الماضى التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظة، بحضور الرئيس السيسى، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى للمنظومة.

وعملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

ويتيح نظام التأمين الصحى الشامل إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص والذى يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملى، وفحص أسنان مجانًا لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلًا إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أى أمراض فى المجتمع المصرى وفقًا لطبيعة تواجدها فى المجتمع ما يضمن خطه تحرك فعاله وإستراتيجية فى هذا الإطار.

ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن.



محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمستشفي السلام



محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمستشفي السلام



محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمستشفي السلام



محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمستشفي السلام



محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمستشفي السلام



محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمستشفي السلام



محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمستشفي السلام