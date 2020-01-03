محافظ الوادى الجديد يشهد باكورة انتاج مزرعة سمكية بقرية الموشية.. صور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، جني انتاج مشروع الاستزراع السمكي بقرية الموشية والمقام بنظام الأحواض الفيبر، حيث تتراوح الأوزان ما بين 300 الي 700 جرام للسمكة الواحدة، ووجه بالتوسع في مثل هذة المشروعات وتعميمها في 5 قري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة وتوفيرها بالأسواق بأسعار زهيدة بدلا من جلب الأسماك المجمدة بأسعار مرتفعة من خارج المحافظة، بالإضافة إلى أنها توفر فرص عمل حقيقيه للشباب.

كما وجه "الزملوط" الغرفة التجارية بتبني مثل هذه المشروعات، مشيرا بضرورة الاستفادة من المياه في زراعة الصوب التي تنفذ بنظام الزراعه المائية" الهيدر بونك"، وذلك بزراعة الشتلات بالماء المغذي دون تربه، والتي تصل إنتاجيه الصوبة الواحده الي 10 آلاف نبات بما يعادل إنتاج 5 صوبات عادية.

كما عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لقاءا جماهيري مع المواطنين بمسجد قريه عزب القصر وذلك للوقوف على اهم المشكلات والعمل على حلها، بحضور اللواء محمد الفحام رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة الداخلة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، حيث وجه بمنح مشروع الظهير الزراعي بالقريه ماكينه توليد كهرباء للبدء في العمل بالمشروع، ووجه ايضا باستكمال خط الصرف الصحي المتوقف بعين الدير الذي يصل طوله 1.5 كم من اعتمادات المحافظه بعد عرض المقايسة والتكلفة.

وأوضح المحافظ أن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي تتم حسب الكثافة السكانية بكل قريه وقرر بالسماح بالبناء وارتفاع المباني بالقرية حتى 4 أدوار مع الالتزام بعرض الشارع وخطوط التنظيم.

وكلف الزملوط مدير الإسعاف بعرض خطة لتوزيع الإسعاف الطائر حسب الاولوية والأهمية، وخلال اللقاء استعرض المحافظ مشروعات القرى النموذجية والجذب السكاني التي تخطط لها المحافظة ونفذتها على أرض الواقع بمختلف مراكز المحافظة.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد الأرض المخصص لاقامة مشروع زراعة النخيل بقرية الموشية بمركز الداخلة ، والذي يستهدف زراعه 100ألف نخلة على مساحة 60 فدان، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للتوسع في زراعة النخيل باصناف عاليه الجوده واقتصادية ومضاعفة الإنتاج بزراعه 2.5 مليون نخلة.

ووجه الزملوط بضرورة بدء الزراعة من أعلى الي أسفل وذلك بهدف وقف زحف الرمال، ومراعاة حرم الطريق الذي من المستهدف توسعته وازدواجه مستقبلا .