محافظ المنوفية: فحص 1000 مواطن خلال القافلة الـ11 لمبادرة نور حياة

المنوفية -محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي إستمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم فحص 1000 مواطن من مختلف مراكز المحافظة خلال القافلة الحادية عشر بمركز شباب الباجور يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجارى.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد أصدر قرار رقم 1510 بنقل اأشرف محمد حسن البيه رئيس مركز ومدينة قويسنا للعمل بالديوان العام للمحافظة وإعفائه من مهام منصبه، وتكليف خالد إبراهيم النمر رئيس حي غرب مدينة شبين الكوم للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

جاء ذلك عقب جولة المحافظ المفاجئه خلال الأسبوع الجارى لمدينة قويسنا ، حيث أبدي المحافظ استياءه الشديد نظراً لوجود مباني حديثه على أراضى زراعية بطريق قويسنا مدخل المنطقة الصناعية وعدم إتخاذ إجرءات حاسمة حيال تلك المنشأت و تدني مستوي النظافة وتراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة والطرق الفرعية بالمدينة .

كما تلاحظ قيام مدير مصنع القمامة بمقلب قويسنا العمومى بتأجير أعمال الفرز والغربله والنفايات لأحد أقاربه بالمخالفة وأمر محافظ المنوفية بإحاله الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق في هذا الشأن .

كما قرر محافظ المنوفية تكليف هناء متولي عقيلة مدير أمانة المشروعات بالديوان العام للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وتكليف ياسر عبد الحميد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

وتكليف ماهر عبد المحسن محمد رئيس قسم الإنارة بمديرية الإسكان والمرافق للعمل نائباً لرئيس حي شرق شبين الكوم .

وأكد محافظ المنوفية علي أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤل في مهام عمله، وشدد علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتجاوب المباشر مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلى شكواهم ومن ثم إتخاذ الإجراءات الفورية لحلها .