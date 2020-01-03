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محافظ القليوبية يسلم 15292 بطاقة تكافل وكرامة لمديرى الإدارات لتوزيعهم على المستحقين

الجمعة، 03 يناير 2020 02:54 م
محافظ القليوبية يسلم 15292 بطاقة تكافل وكرامة لمديرى الإدارات لتوزيعهم على المستحقين جانب من اجتماع المحافظ
القليوبية إبراهيم سالم

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سلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 15292 بطاقة تكافل وكرامة لمديري إدارات التضامن الاجتماعي، لبدء توزيعهم علي المواطنين المستحقين ليكون إجمالي البطاقات التي تم توزيعها بالمحافظة حتى الآن 90707 بطاقة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية وجميع مديري إدارات التضامن الاجتماعي علي مستوى المحافظة.

ومن جانبه أشار المحافظ، إلى أن برنامج تكافل وكرامة الذى اطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ليضمن حياة كريمة للأسر الأكثر فقرا وكبار السن ويستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت وفوق 65 عاما ، موضحاً أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينة الصراف الآلى.

وأكد "الهجان"، أنه تم اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي طبقا لشروط اختيار المستحقين، وحرصا على وصول الدعم إلى مستحقيه خاصة الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق حياة كريمة لهم، مشددا على ضرورة تسليم الفيزا كارت للمستحقين بكل دقة وتعريف المواطن بكيفية تشغيلها وذلك لراحة المواطنين وتيسيرا عليهم.

وكان مجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أعلن عن وصول دفعة جديدة من كارت فيزا برنامج تكافل وكرامة والمقدمة للأسر الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومى للدولة ولا يمتلكون أى نشاط تجاري، وصل عددها إلى 15 ألفا و292 بطاقة فيزا، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع بمديرى الإدارات الاجتماعية على مستوى المراكز والمدن والأحياء لفرز وحصر وتصنيف فيز تكافل وكرامة الواردة للمديرية استعدادا لتسليمها للمستحقين من الأسر والأفراد الأولى بالرعاية من أبناء محافظة القليوبية.


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