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محافظ الجيزة يوجه بحل مشكلة الأتوبيس النهرى بالحوامدية

الجمعة، 03 يناير 2020 02:19 م
محافظ الجيزة يوجه بحل مشكلة الأتوبيس النهرى بالحوامدية جانب من الجولة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مرسى الأتوبيس النهرى بمدينة الحوامدية، الذى يعمل على خط الحوامدية - المعصرة لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتقى خلالها بالركاب على رصيف المرسى واستمع إلى شكواهم من عدم استئناف الأتوبيس النهرى عمله بسبب السدة الشتوية المتسببة فى غرس الأتوبيس النهرى بالجهة المقابلة للمرسى .

وعلى الفور وجه المحافظ بالتنسيق مع هيئة النقل النهرى لعمل تكريك للمنطقة محل الغرس كما وجه بتشغيل العبارات لنقل المواطنين إلى الجهة المقابلة لحين عودة عمل الأتوبيس النهرى لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين، حيث تابع راشد مشروع عبارات الحوامدية على أرض الواقع للوقوف على الموقف النهائى لها، حيث تفقد المحافظ العبارات للتأكد من صلاحيتها وأعمال الصيانة الجارية لها .

وأكد راشد أنه جارى تنفيذ أعمال الصيانة للعبارة حوامدية 3 لدخولها الخدمة من جديد إضافة إلى متابعة العبارة الحوامدية 4، تمهيدا لدخولها الخدمة مجدداً بعد توقفهما لخدمة أهالى مدينة الحوامدية ورفع المعاناة عنهم .

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس مدينة الحوامديه بالمواجه الحاسمه لمخالفات البناء وعمل حصر بالمتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء والإزالة الفورية للمخالفات .

كما وجه المحافظ بتنظيم حملات لإزالة الإشغالات واعادة الانضباط ومراجعة خطوط التنظيم للشوارع للتأكد من عدم تعدى المنشآت كما وجعه برفع كفاءة النظافة والتقليم المستمر للأشجار .

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد مركز ومدينة البدرشين موجها برفع كفاءة المنطقة المحيطة بمتحف ميت رهينة لأهميتها سياحياً مشددا على رفع اى مظهراً للإشغالات أو التعدى على الطريق العام .

كما وجه محافظ الجيزة، برفع القمامة والمخلفات من على جانبى الترعة المتواجدة بطريق ميت رهينه ووضع صناديق القمامة على جانبى الترعة ومراجعة وصيانة اعمدة الإنارة على الطريق .

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