متلازمة جيلان بارى مرض نادر يتسبب فى تلف الأعصاب الطرفية

كتبت هند عادل

متلازمة جيلان باري هي اضطراب غير شائع يتسبب في تلف الأعصاب الطرفية، ترسل هذه الأعصاب رسائل من الدماغ إلى العضلات ، وتوجه العضلات إلى التحرك، كما أنها تحمل أحاسيس مثل الألم من الجسم إلى المخ، غالبًا ما يتسبب تلف الأعصاب في ضعف العضلات ، وغالبًا إلى حد الشلل ، ويمكن أن يسبب مشاكل في الإحساس ، بما في ذلك الألم ، تنميل ، "الزحف إلى الجلد" أو قدر معين من التنميل.

ووفقا لموقع webmed يمكن أن تصبح متلازمة غيلان باري حالة طوارئ طبية إذا كان الضعف يؤثر على عضلات الصدر المسؤولة عن التنفس، إذا أصبحت عضلات الصدر مشلولة ، يمكن للمريض أن يموت من نقص الأكسجين.،يجب مراقبة الأشخاص المصابين بهذه المتلازمة بعناية، عادة في المستشفى، للتأكد من الحفاظ على التنفس والوظائف الحيوية الأخرى.

متلازمة غيلان باري هو اضطراب المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم ويدمر المايلين ، الذي يلتف حول أجسام الخلايا العصبية الطويلة مثل العزل حول أنبوب الماء، يعمل المايلين على حماية العصب ويساعد على تسريع انتقال النبضات الكهربائية أسفل العصب، إذا تم تدمير المايلين ، فإن نبضات العصب تسير ببطء شديد ويمكن أن تتعطل، إذا لم تحصل العضلات على التحفيز المناسب من خلال الأعصاب ، فلن تعمل بشكل صحيح.

أسباب هذه المتلازمة غير معروفة ، لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن الجهاز المناعي يحاول محاربة كائن حي معدي (البكتيريا أو الفيروس) ويؤدي إلى إصابة الأنسجة العصبية أثناء العملية.

متلازمة غيلان باري غير شائعة ، و تحدث متلازمة Guillain-Barré بعد أسبوع إلى ثلاثة أسابيع من الإصابة بمرض فيروسي ، بما في ذلك نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري (HIV) أو فيروس Epstein-Barr أو الفيروس المضخم للخلايا.

يبدو أن أكثر مسببات العدوى شيوعًا هي العدوى البكتيرية والتي تسبب الالتهابات المعوية، في بعض الأحيان .

أعراض الاصابه بمتلازمة غيلان بارى

تختلف أعراض متلازمة غيلان باري من شخص لآخر وقد تكون خفيفة أو شديدة، في أغلب الأحيان ، يكون أول أعراض واضحة هو الضعف ، وغالبًا ما يتم الشعور بالضعف في كلتا الساقين، مع مرور الوقت ، غالبا ما ينطوي الضعف على الذراعين أو الرأس ، مما يؤثر على حركة العين والرأس والكلام، في بعض الأحيان ، سوف يؤثر الضعف على ذراع أو عضلات الرأس قبل التأثير على الساقين.

في بعض الأحيان ، يسبق الضعف أو يصاحبه شعور بالوخز ، وغالبًا ما يكون ذلك في أسفل الساقين والقدمين، مع كل مجموعة العضلات المتضررة ، يمكن أن يكون هناك أيضا ألم أو وخز، يمكن لمتلازمة غيلان باري أن تضعف مؤقتًا سيطرة الجسم على ضغط الدم ، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل خطير عندما يرتفع الشخص إلى الوقوف بعد الاستلقاء أو الجلوس.

يتطور الاضطراب بسرعة ، حيث يعاني معظم المرضى من أسوأ نقاط الضعف في الساقين والذراعين والصدر ومجموعات العضلات الأخرى خلال ثلاثة أسابيع من بداية المرض، في بعض الحالات ، قد يتفاقم الضعف بسرعة كبيرة.

عندما يحدث هذا ، يمكن أن يصبح الضعف في الساقين شلل كامل في الساقين والذراعين وعضلات التنفس على مدار ساعات أو بضعة أيام، لهذا السبب ، يجب على الشخص الذي يعاني من ضعف مفاجئ في الساقين أو الذراعين الاتصال بالطبيب على الفور.

قد يستمر الضعف أيامًا أو أسابيع أو أشهر قبل أن يبدأ الإحساس في العودة، قد تستغرق العودة إلى قوة ما قبل المرض وعمله شهورا أو سنوات، يعود معظم المرضى إلى طبيعتهم خلال شهور.

لا توجد وسيلة للتنبؤ بمدى متلازمة غيلان باري حتى تصل الأعراض عادة إلى ذروتها في الأسبوع الثالث تقريبًا من الاضطراب، يمكن أن تظل الأعراض عند هذا المستوى لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر ، ثم تتحسن تدريجياً القوة تعود ببطء، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو حتى ثلاث سنوات، يتعافى معظم الأشخاص تمامًا في غضون بضعة أشهر ، لكن بعضهم لا يستعيد قوته الكاملة وقد يحتاج إلى جراحة أو علاج طبيعي أو أجهزة تقويم العظام لتصحيح المشكلات أو تدريب الجسم على التكيف.