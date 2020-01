متظاهرون إيرانيون يقيمون طقوس شيعية أمام منزل قاسم سليمانى بطهران.. فيديو

نشرت شبكة ABC News الأمريكية مقطع فيديو، منذ قليل، لقيام مئات من المشيعين الإيرانيين بالتجمع فى طهران أمام منزل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، الذى لقى مصرعه خلال عملية قذف من القوات الأمريكية أثناء سير موكبه فى أحد شوارع بغداد صباح اليوم الجمعة، وأقام المشيعون الإيرانيون بعض الطقوس الشيعية حدادا على مقتل أحد أبرز القيادات الإيرانية العسكرية فى العراق.

Hundreds of mourners gather outside home of leader of Iran's elite Quds Force who was killed in U.S. airstrike.