متظاهرون إيرانيون يقيمون طقوس شيعية أمام منزل قاسم سليمانى بطهران.. فيديو

كتب محمد شعلان

نشرت شبكة ABC News الأمريكية مقطع فيديو، منذ قليل، لقيام مئات من المشيعين الإيرانيين بالتجمع فى طهران أمام منزل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، الذى لقى مصرعه خلال عملية قذف من القوات الأمريكية أثناء سير موكبه فى أحد شوارع بغداد صباح اليوم الجمعة، وأقام المشيعون الإيرانيون بعض الطقوس الشيعية حدادا على مقتل أحد أبرز القيادات الإيرانية العسكرية فى العراق.

Hundreds of mourners gather outside home of leader of Iran's elite Quds Force who was killed in U.S. airstrike. https://t.co/pmujOBBgHO pic.twitter.com/vZq5ji3CNx — ABC News (@ABC) January 3, 2020

أعلن "فيلق القدس" بالحرس الثورى الإيرانى، اليوم الجمعة، عن مقتل 4 ضباط عسكريين إيرانيين كانوا يرافقون قائد الفيلق قاسم سليمانى، الذى لقى مصرعه فى القصف الأمريكى بالقرب من مطار بغداد، فيما أفاد مراسل شبكة "روسيا اليوم"، بأن الضباط هم، اللواء فى "الحرس الثورى" حسین جعفری نیا، والعقيد فى "الحرس الثورى" شهرود مظفری نیا، والرائد فى "الحرس الثورى" هادى طارمى، والنقيب فى "الحرس الثورى" وحید زمانیان.

وأعلن التلفزيون الرسمى العراقى ومتحدث باسم "الحشد الشعبى"، فجر اليوم، مقتل قاسم سليمانى فى قصف جوى أمريكى بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات الحشد بينهم أبو مهدى المهندس، الرجل الثانى فى الحشد، فى ساعة مبكرة من يوم الجمعة 3 يناير الجارى.



طقوس امام منزل قاسم سليمانى فى طهران



طقوس شيعية امام منزل قاسم سليمانى فى طهران

وأكد مسؤول أمريكى، فجر الجمعة، لوكالة "رويترز"، مقتل سليمانى والمهندس، قائلا إن واشنطن بانتظار التأكد من الحمض النووى من الجثتين، فى حين قال عضو لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، الديمقراطى كريس ميرفى، إن "سليمانى كان عدوا للولايات المتحدة".

ويصف الأمريكيون، سليمانى بـ"الرجل الأخطر" فى الشرق الأوسط، الذى أدار معارك فى مواجهتهم على مدار أعوام طويلة، وكان له دور كبير فى بناء ودعم حزب الله اللبنانى، والفصائل الشيعية فى العراق، وتنفيذ عشرات العمليات السرية خارج إيران.

يذكر أن شارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى" تويتر"، تحذيرًا أمنية نشرته السفارة الأمريكية بالعراق، مطالبًا بمغادرة البلد فورًا، وذلك بعد الضربة الأمريكية فى بغداد، التى راح فيها قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى، والقيادى الكبير فى الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس.