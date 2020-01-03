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ماكرون يتضامن مع ضحايا عملية الطعن فى منطقة فيلجويف

الجمعة، 03 يناير 2020 10:37 م
ماكرون يتضامن مع ضحايا عملية الطعن فى منطقة فيلجويف الشرطة الفرنسية
كتب: أحمد علوى

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عبر حسابه على موقع فيس بوك، تعليقا على الحادث الدموى الذى وقع اليوم الجمعة فى مدينة فيلجويف الفرنسية، " يبدأ عامنا الحالى بمراسم الحداد على دراما التى وقعت فى فيلجويف، وأقدم دعمي لضحايا الهجوم وأسرهم والشرطة، نواصل بحزم الكفاح ضد العنف العشوائي وكفاحنا من أجل أمن جميع الشعب الفرنسي"، و قال مسؤول محلى لقناة تلفزيون (بي.إف.إم) الفرنسية إن شخصا لقى حتفه وأصيب عدد آخر اليوم الجمعة فى هجوم بسكين بمدينة فيلجويف القريبة من العاصمة باريس.

وأطلقت الشرطة الفرنسية النار على المتهم بعد محاولته طعن عدة أشخاص فى حديقة عامة ، ونقل التلفزيون الفرنسي عن بيان الشرطة أنها أطلقت النار على شخص في ضاحية فيلجويف.

وأوضحت الشرطة الفرنسية، أن المهاجم توفي بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه، وأشارت الشرطة الفرنسية إلى أن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة.

وبعثت الشرطة الفرنسية فريق الكشف عن المتفجرات، خوفا من أن يكون المهاجم كان يحمل متفجرات بحوزته أو أخفاها في مكان قريب، وأوضحت تقارير أن وزير الداخلية الفرنسي، لورين نونيز وجه إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابساته.

 


فرنسا

حادث طعن فى فرنسا

الشرطة الفرنسية

اخبار العالم

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