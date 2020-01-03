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ماذا بعد التحرش؟.. أضرار نفسية وصحية على الفتيات

الجمعة، 03 يناير 2020 08:00 م
ماذا بعد التحرش؟.. أضرار نفسية وصحية على الفتيات التحرش - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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أثارت حادثة التحرش التى تعرضت لها فتاة المنصورة جدلا كبيرا، خصوصا بين متابعى السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو التحرش، وحسب ما ذكره موقع livescience  فإن هناك العديد من الآثار السلبية التى تؤثر على صحة الفتيات النفسية والجسدية بعد التعرض للتحرش سواء اللفظى أو الجسدى، وقد تتعرض الفتيات للاكتئاب الشديد وعدم الثقة فى أى شخص، ومن الأضرار الصحية التى ذكرها الموقع:

1: أظهرت دراسة أجريت عام 2008 أن التحرش الجنسى يزيد من ارتفاع ضغط الدم، ووجد الباحثون أن هناك علاقة معنوية بين التحرش الجنسى وارتفاع ضغط الدم عند السيدات، وقد يسبب الإجهاد والتعب الجسدى الشديد.

2: أثبت بعض العلماء النفسيين أن التحرش الجنسى مرتبط باضطرابات النوم ويسبب التوتر والقلق الشديد، وعدم القدرة على النوم بعدد ساعات كافية.

3: التعرض للتحرش يسبب الاكتئاب الشديد والتفكير المستمر فى الانتحار وكره النفس والآخرين، وعدم الثقة حتى فى أقرب الناس.

4: تشير بعض الدراسات الكندية إلى أن المضايقات الجنسية تؤدى لألم شديد فى الجسد، خصوصا الرقبة والظهر.

5: تتحول الفتاة بعد التحرش لشخصية عدوانية وغاضبة باستمرار، وذلك نتيجة الأذى الذى تعرضت له والذى أثر على شخصيتها بشكل كبير.

6: تواجه الفتاة صعوبة شديدة فى ممارسة الحياة بشكل طبيعى مثلما كانت تعمل من قبل.

7: الشعور بألم شديد فى الجسم والصداع المستمر مع التعرض لاضطرابات فى الجهاز الهضمى، ناتجة عن الألم النفسى التى تعرضت له.

وللأسرة دور كبير فى دعم الفتاة نفسيا بعد تعرضها للتحرش وعرضها على طبيب نفسى مع تعزيز الثقة عندها سواء الثقة بالنفس أو الثقة بالآخرين، كما ينصح بعدم التحدث عن الواقعة مرة أخرى حتى لا تتذكر تفاصيلها والألم الذى تعرضت له.


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