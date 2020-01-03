سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 10:51 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف تعالج عدم انتظام دقات القلب فوق البطينى بالمنزل × 5 خطوات؟

الجمعة، 03 يناير 2020 09:00 م
كيف تعالج عدم انتظام دقات القلب فوق البطينى بالمنزل × 5 خطوات؟ القلب
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الزيادة المفاجئة في معدل ضربات القلب هي أحد أعراض عدم انتظام دقات القلب، وهو أمر شائع في بعض الأحيان، ففى بعض الحالات، قد يحدث زيادة فى ضربات القلب بعد مشاهدة شيء مخيف أو بعد حادث خطير (يحدث شيء بشكل غير متوقع)، ومع ذلك، إذا كنت تشعر غالبًا بزيادة معدل ضربات القلب، فقد يكون ذلك علامة على وجود مرض خطير في القلب.

 خطر عدم انتظام دقات القلب وفقا لتقرير الموقع الطبى " emedicine " يكون أكثر في الأشخاص الذين يستهلكون الكحول أو منتجات التبغ مثل السيجارة، الشيشة، ولكن بصرف النظر عن ذلك، توجد مشكلة زيادة نبضات القلب لدى الأشخاص الذين يدمنون الشاي والقهوة، ولكن في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون زيادة نبضات القلب المفاجئة علامة مسبقة على مرض خطير أو أزمة قلبية، وبالتالي هناك حاجة إلى توخي الحذر مع هذا.

 

 

لماذا زيادة معدل ضربات القلب علامة خطيرة؟

يمكن أن يكون معدل ضربات القلب غير المنتظم علامة على عدم صحة القلب وقد تصاب قريباً بقصور في القلب أو أزمة قلبية.وقد تزيد أيضا بسبب الإجهاد أو القلق، كما يمكن أن تكون زيادة نبضات القلب مؤشرا على الجسم المصاب بفقر الدميزداد مرض القلب أيضًا بسبب مرض الغدة الدرقية، وبسبب انخفاض نسبة السكر في الدم في الجسم.

العلاجات المنزلية لعدم انتظام دقات القلب

خذ نفس بطيئ وعميق

إذا زاد نبضات قلبك فجأة بسبب الإجهاد أو القلق، فإن أول ما عليك فعله هو أن تأخذ نفسا عميقا ببطء (أثناء الجلوس أو الوقوف)، و سيؤدي ذلك إلى زيادة إمدادات الأوكسجين إلى قلبك وعقلك.

 

التظاهر بالسعال

إذا زاد نبضات قلبك فجأة ، فعليك التظاهر بالسعال لبضع ثوان، فعندما تسعل ، يكون هناك ضغط على صدرك ، بسبب انخفاض سرعة نبضات القلب تلقائيًا.

 

 

شرب كوب من الماء البارد

إذا كان قلبك ينبض أسرع من المعتاد ، فاشرب كوبًا من الماء البار، لأن الجفاف هو أيضا سبب لزيادة نبضات القلب، حيث يعمل  الماء البارد على تهدئة الأعصاب .

 

رش الماء البارد على وجهك

بدلاً من شرب الماء البارد ، يمكنك أيضًا رش الماء البارد على وجهك، هذا يؤدي إلى تحديث الجهاز العصبي ويصبح نبض القلب المتزايد طبيعيًا.

متى يزداد معدل ضربات القلب خطورة؟

اعتماد هذه العلاجات المنزلية في حالة طبيعية يمكن أن تجعل دقات قلبك طبيعية، و لكن في بعض الأحيان إذا كنت تعاني من زيادة في نبضات القلب بسبب بعض أمراض القلب الخطيرة ، فعليك الاتصال بالطبيب في أقرب وقت ممكن.

على سبيل المثال، إلى جانب زيادة نبضات القلب: آلام الظهر ، ألم الخصر ، ألم الفك ، ألم شديد في الصدر ، التعرق البارد من الجبهة وما إلى ذلك.

 


القلب

ضربات القلب

عدم انتظام ضربات القلب

اضطراب ضربات القلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة