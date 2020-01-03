كيف تعالج عدم انتظام دقات القلب فوق البطينى بالمنزل × 5 خطوات؟

كتبت إيناس البنا

الزيادة المفاجئة في معدل ضربات القلب هي أحد أعراض عدم انتظام دقات القلب، وهو أمر شائع في بعض الأحيان، ففى بعض الحالات، قد يحدث زيادة فى ضربات القلب بعد مشاهدة شيء مخيف أو بعد حادث خطير (يحدث شيء بشكل غير متوقع)، ومع ذلك، إذا كنت تشعر غالبًا بزيادة معدل ضربات القلب، فقد يكون ذلك علامة على وجود مرض خطير في القلب.

خطر عدم انتظام دقات القلب وفقا لتقرير الموقع الطبى " emedicine " يكون أكثر في الأشخاص الذين يستهلكون الكحول أو منتجات التبغ مثل السيجارة، الشيشة، ولكن بصرف النظر عن ذلك، توجد مشكلة زيادة نبضات القلب لدى الأشخاص الذين يدمنون الشاي والقهوة، ولكن في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون زيادة نبضات القلب المفاجئة علامة مسبقة على مرض خطير أو أزمة قلبية، وبالتالي هناك حاجة إلى توخي الحذر مع هذا.

لماذا زيادة معدل ضربات القلب علامة خطيرة؟

يمكن أن يكون معدل ضربات القلب غير المنتظم علامة على عدم صحة القلب وقد تصاب قريباً بقصور في القلب أو أزمة قلبية.وقد تزيد أيضا بسبب الإجهاد أو القلق، كما يمكن أن تكون زيادة نبضات القلب مؤشرا على الجسم المصاب بفقر الدم.ويزداد مرض القلب أيضًا بسبب مرض الغدة الدرقية، وبسبب انخفاض نسبة السكر في الدم في الجسم.

العلاجات المنزلية لعدم انتظام دقات القلب

خذ نفس بطيئ وعميق

إذا زاد نبضات قلبك فجأة بسبب الإجهاد أو القلق، فإن أول ما عليك فعله هو أن تأخذ نفسا عميقا ببطء (أثناء الجلوس أو الوقوف)، و سيؤدي ذلك إلى زيادة إمدادات الأوكسجين إلى قلبك وعقلك.

التظاهر بالسعال

إذا زاد نبضات قلبك فجأة ، فعليك التظاهر بالسعال لبضع ثوان، فعندما تسعل ، يكون هناك ضغط على صدرك ، بسبب انخفاض سرعة نبضات القلب تلقائيًا.

شرب كوب من الماء البارد

إذا كان قلبك ينبض أسرع من المعتاد ، فاشرب كوبًا من الماء البار، لأن الجفاف هو أيضا سبب لزيادة نبضات القلب، حيث يعمل الماء البارد على تهدئة الأعصاب .

رش الماء البارد على وجهك

بدلاً من شرب الماء البارد ، يمكنك أيضًا رش الماء البارد على وجهك، هذا يؤدي إلى تحديث الجهاز العصبي ويصبح نبض القلب المتزايد طبيعيًا.

متى يزداد معدل ضربات القلب خطورة؟

اعتماد هذه العلاجات المنزلية في حالة طبيعية يمكن أن تجعل دقات قلبك طبيعية، و لكن في بعض الأحيان إذا كنت تعاني من زيادة في نبضات القلب بسبب بعض أمراض القلب الخطيرة ، فعليك الاتصال بالطبيب في أقرب وقت ممكن.

على سبيل المثال، إلى جانب زيادة نبضات القلب: آلام الظهر ، ألم الخصر ، ألم الفك ، ألم شديد في الصدر ، التعرق البارد من الجبهة وما إلى ذلك.