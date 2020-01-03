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كندا تكمل انتشارها فى إطار بعثة القوة الجوية الشرطية للناتو فى رومانيا

الجمعة، 03 يناير 2020 08:03 م
كندا تكمل انتشارها فى إطار بعثة القوة الجوية الشرطية للناتو فى رومانيا عناصر من الجيش الكندى
أوتاوا /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الجمعة، أن قواتها الجوية أكملت انتشارها الذى استمر لأربعة أشهر فى إطار بعثة حلف شمال الأطلسى "ناتو" الشرطية الجوية المعززة فى رومانيا.

وذكر بيان صادر من وزارة الدفاع الكندية أن فرقة العمل الجوية هى المكون الجوى لعملية "إعادة الطمأنينة" لحلف الناتو، وتأتى فى إطار مساهمة كندا فى إجراءات ضمان الردع التى يقوم بها الناتو وطمأنة الحلفاء فى وسط وشرق أوروبا.

وأوضح بيان صادر من وزارة الدفاع الكندية أنه منذ عام 2014 أظهرت عملية "إعادة الطمأنينة" التزام كندا بحلفائها فى الناتو، كجزء من مهمة الحلف الجوية لتعزيز الدفاع الجماعي؛ مما يدل على قوة التحالف المشتركة وتضامنه مع أى معتدى محتمل فى المجال الجوي.

وبالإضافة إلى مهمة تعزيز للشرطة الجوية، أجرى فرق عمل القوة الجوية تدريبات منتظمة مع نظرائه الرومانيين، بما فى ذلك عمليات الطيران، والاستجابة للطوارئ، وسلامة الطيران، وصيانة الطائرات، والقيادة والسيطرة، والشرطة العسكرية. كما شاركت القوة فى العديد من التدريبات المشتركة متعددة الجنسيات.

وقال وزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان: "الناتو هو أنجح تحالف عسكرى وسياسى فى العالم. وتظهر مساهمة كندا فى فرقة العمل الجوية - رومانيا دعمنا المستمر لحلف الناتو، أحد أهم علاقاتنا المتعددة الأطراف. شكرا لجميع الذين خدموا لمساهمتكم. ويوضح ذلك أن كندا ستقف دائما بجانب حلفائها".

 


كندا

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القوة الجوية الشرطية

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