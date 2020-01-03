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كل ما تريد معرفته عن أخر تطورات تصفية الشركة القومية للأسمنت

الجمعة، 03 يناير 2020 03:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أخر تطورات تصفية الشركة القومية للأسمنت القومية للاسمنت
كتب عبد الحليم سالم

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تعد الشركة القومية للإسمنت ، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية ،تأسست عام 1956 , بتاريخ 2/10/2018 صدر قرار الجمعية العامة  غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها ،وذلك على ضوء العرض المرئي لاستشاري مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ،والذي انتهى الى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحي المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت وأوصى بعدم ضخ اية أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل .
 
وأرجعت الدراسات ذلك لعدة أسباب منها ، إرتفاع الطاقات الإنتاجية المتاحة ل 83 مليون طن مقابل الطاقة الإستهلاكية التي لاتتعدي 53 مليون طن، علاوة على  تدنى أسعار بيع الاسمنت ووجود عمالة زائدة عن الحد بصورة مبالغ فيها ، بجانب ارتفاع عناصر تكاليف التشغيل وتمويل التكلفة الاستثمارية لأي مشروع إصلاحي عن طريق القروض فقط.
 
وفى مساعيها للتصفية نجحت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإبرام عقد اتفاق جماعي بين كلاً من وزارة القوى العاملة (المفاوضة الجماعية، الشركة القومية للاسمنت واللجنة النقابية للعاملين بالقومية للاسمنت ) ،وذلك لتعويض العاملين عن الاغلاق الكلى للشركة وذلك للاتفاق علي خروج جميع العاملين وعددهم 1964 عامل ،بإجمالي مبلغ حوالي 820 مليون جنية حيث تقدم حتي الان عدد 1573 عامل تم إنهاء إجراءات حوالي 850 عامل بمبلغ يزيد عن 365 مليون بناءاً على إتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين النقابة العامة للعاملين بصناعات مواد البناء والأخشاب واللجنة النقابية للعاملين بالشركة المؤرخة 7/3/2019 ،حيث عرضت هذه الاتفاقية تفصيلاً على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2/4/2019 ووافقت على هذه الإتفاقية وجارى تنفيذ هذه الإتفاقية على ضوء المتاح من أموال وجارى إنهاء خدمة كافة العاملين.
 
وبحسب بيانات الشركة القابضة الكيماوية ،  تم إنهاء النزاع مع شركة أسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية (آرسكو) وذلك بمعاونة الشركةالقابضة للصناعات الكيماوية ، وتم سداد قيمة المبالغ المعلقة على ضوء ما هو ثابت بدفاتر الشركة بمبلغ 1.167 مليون يورو يعادل 21923000 جنيه ،مقابل التصالح والتنازل عن التحكيم بناءاً على موافقة مجلس الوزراء على التسوية ،وتم إنهاء النزاع وتم إنهاء التحكيم المرفوع على الشركة.
 
كما تم بيع حصة الشركة القومية للأسمنت في رأسمال شركة النهضة للصناعات للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ 303 مليون جنيه، كما تم بيع عدد 3967055 سهم تمثل حصة الشركة فى رأسمال شركة أسمنت السويس بقيمة إجمالية قدرها 50910546 جنيه ،حيث تم البيع بالسعر المتداول بالبورصة، وتم استخدام حصيلة بيع اسهم الشركتين في سداد قيمة المبالغ المنصرفة للعاملين لإنهاء خدمتهم.
 
وبحسب الشركة القابضة تم تقييم كل أصول الشركة من خطوط إنتاج ومعدات حاكمة وتم بيع جزء كبير من مخزون الشركة وتم طرح عدد 11 مزاد علنى وعدد 11 مزايدة علنية وتم بيع حوالي 10 عمليات بالأمر المباشر لشركات شقيقة وحكومية بقيمة 38.6 مليون جنيه متضمنة مبلغ 20.6 مليون جنيه قيمة معدات وآلات تم بيعها لشركات شقيقة (المحارث والهندسة والنصر للأسمدة) ، للاستفادة منها نظراً لحالتها الجيدة وأسفرت إجمالي قيمة مبيعات الخردة وقطع الغيار وبعض المعدات حوالي 136 مليون جنيه.
 
وحاليا جارى عرض مصايف الشركة فى مزايدات بالأظرف المغلقة بالإضافة الى طرح عدد 4 خطوط إنتاج للبيع بالمزايدة بالأظرف المغلقة وهى عبارة عن معدات المحاجر وخطى إنتاج مصنعى الأسمنت 1 ،2 وخط إنتاج الجبس والسيور الناقلة الموجودة فى معدات المحاجر .
 
أضافت بيانات الشركة القابضة انه تم تخفيض مقابل حق الانتفاع للمحاجر بعد تدخل المحاسب عماد الدين مصطفى ،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورد للشركة خطاب يفيد بتخفيض القيمة من 7 مليون جنيه فى السنة إلى 1.5 مليون جنيه.
 
كما تم خلال الفترة من 2/10/2018 وحتى تاريخ عقد الجمعية العامة تحقيق إيرادات  نحو 213 مليون جنيه مقابل مصروفات بلغت نحو 400 مليون جنيه .

القومية للاسمنت

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تصفية القومية للاسمنت

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

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