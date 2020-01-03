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قيادات الأوقاف يشهدون افتتاح مسجد السيدة زينب بقرية الدير بالأقصر.. صور

الجمعة، 03 يناير 2020 04:44 م
قيادات الأوقاف يشهدون افتتاح مسجد السيدة زينب بقرية الدير بالأقصر.. صور افتتاح مسجد السيدة زينب بمدينة اسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بقرية الدير، وذلك بعد الإنتهاء من تجديده بالجهود الذاتية للأهالي بالقرية، وبحضور الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، وقيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف إسنا وعدد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة وأهالي قرية الدير، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزاره الأوقاف وتحت رعايه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعما لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ولدي افتتاح المسجد بقرية الدير قدم الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر، بإلقاء خطبة الجمعة والتي كانت عن "المعية أسبابها وآثارها"، حيث بين فيها أن الإنسان منا يجب عليه إذا أراد أن يدخل إلى معية الله تبارك وتعالى أن يبادر إلى اتخاذ الأسباب الموصلة لذلك، ومن بينها تحقيق الإيمان وتحقيق التقوى وتحقيق الاحسان والصبر ويقظه الضمير ومن هنا فيستحق أن يكون من أهل المعية، قائلاً: "الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها فى الفترة الأخيرة يجد بأنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذى توليه وزاره الأوقاف ممثله فى مديريه أوقاف الأقصر وكذلك الساده رواد المساجد وأبناء المحافظه فى بذل الغالى فى سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها، لكى تقوم بدورها المنشود الذى إرتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

وكان قد صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وبناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تم تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، مضيفاً أنه قامت اللجنة اليوم الجمعة بالمرور علي المساجد ومابها من أنشطة وذلك للوقوف على طبيعة على العمل الدعوى بها، ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية، حيث تم المرور على "مسجد الروافعه الشرقيه والفتح طافوره وعزبة ناصر والشيخ البغدادي ومسجد الدريسه والسلام بالروافعه الغربيه والحب في الله ومسجد عزبة الجمال".

افتتاح مسجد السيدة زينب بمدينة اسنا (1)
افتتاح مسجد السيدة زينب بمدينة اسنا (1)

 

افتتاح مسجد السيدة زينب بمدينة اسنا (2)
افتتاح مسجد السيدة زينب بمدينة اسنا (2)

 

افتتاح مسجد السيدة زينب بمدينة اسنا (3)
افتتاح مسجد السيدة زينب بمدينة اسنا (3)

 

 


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