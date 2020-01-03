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قطاع الإعلام وأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية يستقبلان وفد من الإذاعيين الأفارقة

الجمعة، 03 يناير 2020 05:32 م
قطاع الإعلام وأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية يستقبلان وفد من الإذاعيين الأفارقة جانب من الزيارة
كتب محمود عبد الراضى

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استقبل قطاع الإعلام والعلاقات وأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وفدًا من الإذاعيين الأفارقة الذين يتلقون دورة تدريبية ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

تفقد الإذاعيون -الوافدون من عدد 12دولة إفريقية- الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التى يضطلع بها، والتى تهدف فى المقام الأول إلى تزويد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات عن الوضع الأمنى بالبلاد، فى إطار سياسة الوزارة بالتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام؛ لحرصها على نقل صورة صحيحة موثقة عن الأحداث الأمنية، وإحاطة الرأى العام علماً بجهود الوزارة فى مجالى مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.

كما تفقد الوفد الضيف التقنيات المستخدمة فى مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية، فضلاً عن إستديوهات التصوير والتسجيل الصوتي المتطورة التى تم استحداثها بقطاع الإعلام والعلاقات، تماشياً مع جهود تطوير منظومة الإعلام الأمنى وإبراز الجهود التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.   

واطلع الوفد خلال الزيارة على أساليب التدريب المتطورة التى يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة، فى شتى مجالات العمل الأمنى باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وزاروا مكتبة المركز التى تضم العديد من الدراسات الأمنية التى تتضمن كيفية الاستفادة من وسائل الإعلام لمكافحة الظواهر الإجرامية والفكر المتطرف.

وتفقد الوفد عدداً من المنشآت التدريبية؛ للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التى تطبقها أكاديمية الشرطة فى مجالات التدريب العملى على مواجهة الجريمة، وأساليب حفظ الأمن.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الوفد خلال الزيارة
الوفد خلال الزيارة

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