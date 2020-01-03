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فيديو يكشف الانتهاكات والوضع المأساوى لـ"على سالم" داخل سجون قطر

الجمعة، 03 يناير 2020 06:18 م
فيديو يكشف الانتهاكات والوضع المأساوى لـ"على سالم" داخل سجون قطر المهندس المصري على سالم - المسجون فى قطر
كتب محمود العمرى

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لايزال النظام القطري يواصل انتهاكاته بحق المواطن المصري المعتقل في سجون الدوحة على سالم ، حيث يتعرض لأبشع أنواع التعسف والتنكيل، فعلى الرغم من المحاولات الحثيثة من السلطات المصرية من حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها، يماطل النظام القطرى فى الوقت ويؤجل جلسة المرافعة الشفوية التى كان مقرر لها الخميس الماضى 26 ديسمبر لإضاعة الوقت واستمرار الحبس الانفرادي.

في تقرير نشره موقع "العرب مباشر" يكشف تفاصيل جديدة عن الوضع  الذى يتعرض له سالم ، حيث يتم حرمانه من النوم لعدة أيام، بالإضافة إلى الانتهاكات المتواصلة في الحبس الانفرادي، ويتم تقييده داخل البس، ويتعرض لوضع مأساوي في السجون القطرية، ويتم تقديم الطعام في كيس صغير يلقى له،  إضافة إلى المعاملة السيئة من حراس السجن، ومنع أدوية القلب عنه، رغم أنه معرض بشكل مستمر للأزمات القلبية.

محاولات التنكيل بالمهندس المصرى على سالم، كشف الوجه الحقيقي لهذا النظام التي يخالف القوانين والدساتير، في انتهاك حقوق المسجون المصري في السجون القطرية، ورغم أن سوء حالة المهندس على سالم الصحية يتم منع العلاج اللازم عنه داخل أحد معتقلات الدوحة، كما رفضت المحكمة طلب عرضه على طبيب.

محاولات التعسف  كشفتها مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم، بأن السلطات القطرية ترفض حتى الآن حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن قطر رفضت حضور محامى مصرى جلسات محاكمة على سالم والاطلاع على أوراق القضية، مشيرة إلى أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 أشهر لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات وينتظرون موافقة وزير العدل، إلا أن الموضوع لا زال معلقاً لديه.

 

 


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