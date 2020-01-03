فيديو.. ظهور بقرة بثلاث قرون داخل حظيرة أحد رعاة الماشية فى أوغندا

كتب محمد شعلان

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، مقطع فيديو تظهر فيه بقرة بثلاثة قرون فى ظاهرة غريبة وجديدة على هذف الفصيلة من الحيوانات، وبتتبع أصل الفيديو تبين أنه منشور من حساب لشخص على "تويتر"، يقول أنه أحد رعاة الماشية في أوغندا، وتظهر البقرة من خلال مقطع الفيديو الذي نشره الراعي روبابيندا وشوهد أكثر من 3.5 مليون مرة، وهي تشعر فيما يبدو بثقل رأسها بسبب وجود قرنين كبيرين على جانبيه بجانب قرن ثالث يخرج من منتصف الرأس.

Cow owner has been identified. https://t.co/Wl9xPWnJXI — Rubabinda Jr (@RubabindaJr) January 3, 2020

وفى وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر الأوغندى، مصرع 26 شخصا على الأقل جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة فى أجزاء مختلفة من البلاد، ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إيرين ناكاسيتا المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندى، قولها " إنه تم التأكد من مصرع 17 شخصا جراء الفيضانات فى مقاطعة بونديبوجى، فى حين لقى تسعة آخرون مصرعهم فى منطقتى سيرونكو وبودودا فى الشرق".

وحثت الحكومة الأوغندية المواطنين، على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا، فى ظل استمرار المخاطر الناجمة عن إمكانية وقوع مزيد من الفيضانات.



بقرة بثلاث قرون فى اوغندا



ظهور بقرة بثلاث قرون

وعلى جانب آخر، أكد الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى ضرورة الاهتمام بالتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية تجاريا من أجل التخفيف من مشكلة الفقر فى القارة الأفريقية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس الأوغندى خلال المؤتمر الإفريقى الصيني للتنمية وتقليل الفقر الذي اختتمت أعماله اليوم في كمبالا، بمشاركة ممثلين حكوميين وخبراء وأعضاء وفود من القطاع الخاص بأفريقيا والصين.

وقال الرئيس الأوغندي" يتعين الاهتمام بالتصنيع، خاصة في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن معظم الإنتاج الزراعي في أفريقيا يتم تصديره في شكل مواد خام، ويعنى هذا أن الدول الأفريقية تفقد الفرص التي تتيح توفير وظائف وكسب أموال، ومن القطاعات الأخرى التي يتعين الاهتمام بها للتخفيف من آثار الفقر، قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".