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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بمحافظات الوجه القبلى

الجمعة، 03 يناير 2020 01:00 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بمحافظات الوجه القبلى المجمعات الاستهلاكية
كتب مدحت وهبة

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تفتتح  الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين  والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها  بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح  منتجات اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وكذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يناير  الجارى، وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر تخفيض أسعار بعض السلع التموينية اعتبارا من أول الشهر الماضى ، على أن يكون سعر السكر بالبطاقات التموين بـ8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيها، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه.
 
الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه الوحدة المركزية لإدارة مشروع "جمعيتى" بوزارة التموين بالانتهاء من استكمال إجراءات تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة للمشروع والمستوفية للشروط بحد أقصى فبراير 2020، وذلك بالتنسيق مع شركات السلع الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات بحيث يتم الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات المتبقية والمتمثلة فى إجراء كافة المعاينات النهائية لتلك المنافذ، وتوقيع العقود مع الشركات، وتسليمهم ماكينات صرف التموين ونقاط الخبز وتفعيلها، واستلام السلع والبضائع.
 
وشدد المصيلحي على قيام الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بوزارة التموين بإرسال كافة الطلبات الواردة للوزارة خلال الفترة من 23 يوليو حتى 31 ديسمبر 2019 لكل من مديريات التموين وشركات السلع الغذائية وذلك لإجراء المعاينة المبدئية لهذه الطلبات واستكمال الإجراءات مع المنافذ المستوفية للشروط وطبقاً لاحتياجات الشركات حتى يتم دخول هذه المنافذ الخدمة والتشغيل في إطار المرحلة الثالثة خلال الفترة القادمة.

التموين

المجمعات الاستهلاكية لالوجه القبلى

السلع المدعمة

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