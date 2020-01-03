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طقس الخليج.. غائم جزئيا بالسعودية ومعتدل بالبحرين

الجمعة، 03 يناير 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. غائم جزئيا بالسعودية ومعتدل بالبحرين الطقس
وكالات

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تشهد منطقة الخليج، اليوم الجمعة، طقسا غائما مع انتشار الضباب فى المملكة العربية السعودية، فى حين تشهد دولة الإمارات ارتفاعا فى درجات الحرارة، بينما يكون الطقس معتدلا فى دولة البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، سماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك ،والجوف ،والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة, وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية. بينما يستمر نشاط الرياح الجنوبية على وسط وشرق المملكة كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، صحواً إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ فى بيانه اليومي ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 16 – 26 كم/س، تصل إلى 36 كم/س ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:18والمد الثانى عند الساعة 07:32 والجزر الأول عند الساعة 12:13 والثانى عند الساعة 00:19، وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:58 والمد الثانى عند الساعة 03:15 والجزر الاول عند الساعة 10:15 والجزر الثانى عند الساعة 20:29.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى البحرين اليوم الجمعة سيكون معتدلًا مع بعض السحب ثم يتحول إلى غائم جزئيا خلال الليل.

الرياح ستكون جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد و تزداد من 10 إلى 15 عقدة و تصل سرعتها عند المساء من 15 إلى 20 عقدة أحيانًا.

 
 

طقس الخليج

منطقة الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

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