سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضربة أمنية جديدة مع بداية 2020.. إحباط تهريب طن مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

الجمعة، 03 يناير 2020 02:31 م
ضربة أمنية جديدة مع بداية 2020.. إحباط تهريب طن مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه المتهمين
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في ضربة أمنية قوية، مع بداية العام الجديد، نجحت وزارة الداخلية في تهريب صفقة مخدرات تزن نحو طن، بقيمة تبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات النقل والتهريب.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة (سائق - مقيم بمحافظة السويس ، عاطل له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بمحافظة القليوبية)، باعتزامهما تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها ، مخبأة أسفل أقفاص فارغة بسيارة نقل، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها فى كمين أعد لهما بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (400 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجماليها "1" طن - مبلغ مالى - هاتف محمول)،وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (3,000,000 - ثلاثة ملايين جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع"، حيث جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و  318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

 

 

1490915f-4010-4135-8fc4-d05b4362cd46
d53218a4-913a-4611-a07d-80a6935ccdb4

تهريب مخدرات

ضبط طن بانجو

مكافحة المخدرات

مديرية امن السويس

اخبار مصريه

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

الخارجية الأمريكية: قوات الجيش قتلت قاسم سليمانى بتوجيهات من ترامب

الخارجية الأمريكية: قوات الجيش قتلت قاسم سليمانى بتوجيهات من ترامب

خامنئى يعين العميد إسماعيل قاآنى قائدا لفيلق القدس خلفا لسليمانى

خامنئى يعين العميد إسماعيل قاآنى قائدا لفيلق القدس خلفا لسليمانى

ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات بعد مقتل قاسم سليماني

ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات بعد مقتل قاسم سليماني

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة