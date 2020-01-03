ضبط 8 قضايا تهريب ملابس ومستحضرات تجميل وتنفيذ 262 حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأثمرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط (8) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل – مُكملات غذائية - سجائر)، بلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة الثلاثة ملايين جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة، عن ضبط قضية تهريب مواد مخدرة، وفى مجال الأمن العام، تم ضبط (26) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، سرقة ، تسول ، انتهاء فترة التصريح).

وتمكنت الجهود من ضبط (976) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ (262) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات"، تم ضبط (4) قضايا متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.