ضبط 638 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية، نجحت خلالها في ضبط عدة قضايا، حيث نظمت مديرية أمن أسوان اليوم حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان، لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 638 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

كما تضمنت الجهود التى شنها إدارة المرور تحرير 119 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 89 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 215 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية، والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية. جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

من ناحية أخرى وفي مجال تنفيذ الأحكام، شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

وتضمنت الجهود ضبط 563 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 94 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 20 هاربا من جنح الحبس المستأنف.