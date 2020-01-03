ضبط 57 مخالفة تموينية ب 3 أحياء بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية ، حملة مكبرة ، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة وضبط للأسواق ، حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية التموين بالإسكندرية ، قد أسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لأحد المخابز البلدية ، محضرين عدم وجود سجل التفتيش لمخبز بلدي ،محضرين عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات مخبزين بلدى ،محضر عدم نظافة أدوات العجين لمخبز بلدي ، 3 محاضر توقف بدال تموينى عن النشاط دون إذن مسبق من التموين ، 8 محاضر عدم حمل شهادة صحية ، 10 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة وإشراف محمد العدوي رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،محضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لأحد المخابز البلدية ، محضر عدم وجود ميزان حساس لمخبز بلدي ، محضر نقص وزن الدقيق لأحد المطاحن.

فيما قامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، 3 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل بدون إذن مسبق من التموين ، 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ،محضرين مخبزين سياحية بدون ترخيص ، تحرر محضر أحوال ،سحب عدد 4 عينات دقيق بلدى و عدد 4 عينات قمح و عينة ردة ناعمة ، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

من ناحية أخرى شنت احياء الاسكندرية حملات مكثفة للتصدى للبناء المخالف ، حيث حى العامرية ثان حملة للتصدي لظاهرة البناء المخالف منذ المهد وفرض القانون ، و ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبناء على تعليمات المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان

و أشار بيان صادر من حى العامرية الى أن الحملة أسفرت عن إزالة اسوار بالمهد بالسلام قبلى السكة الحديد طريق الهوارية ، فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضى بالسلام قبلى السكة الحديد طريق الهوارية

و فى حي العجمي تم ازالة فورية لاعمال بناء مخالف ، حيث قام حي العجمي برئاسة المستشار السيد موسي رئيس حي العجمي بفك اعمده دور ثاني علوي بشارع متفرع من شارع الصفا و ايضا تم حل شدة خشبية الدور الخامس بحارة الصعايدة كما تم فك شده خشبيه لجزء من اعمده الدور الخامس علوي تعليه فوق الترخيص بدور أرضي ميزانيين وثلاث أدوار علويه وجزء خدمات عن طريق وحده التدخل السريع

ووفقا لتعليمات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ، واصل الحى حملاته المكبرة لوقف اعمال البناء المخالف بحملة علي العقار 30 شارع شجرة الدر من الأولياء غربا، وتم خلال الحملة ايقاف اعمال البناء المخالف، فك الشدة الخشبية لاعمدة الدور الثامن ، والتحفظ على ونش ، ايقاف أعمال البناء المخالف ،وفك الشدة الخشبية والتحفظ علي ونش بالعقار الكائن ب٤٠ ش ابى بكر_ امبروزو ، ايقاف أعمال البناء المخال