ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم فى تصنيع منتجاته

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه كانت قد وردت معلومات لمديرية الصحة عن مصنع يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع منتج الحلاوة الطحينية مستخدماً مادة "ثانى أكسيد التيتانيوم" المحظور استعمالها فى تصنيع السلع الغذائية لخطورتها على الصحة العامة، وقيامه بذلك غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط نصف طن المضبوطات، عبارة عن 250 علبة تزن الواحدة منها 2 كجم إجمالي 500 كجم، وقد تم التحفظ عليها وإرسال عينات الحلاوة والطحينة المستخدمة للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير محاضر لقرار رقم 96 الخاص بالاشتراطات الصحية وعدم نظافة المصنع، وكذلك تحرير 3 محاضر للعاملين بالأغذية لعدم شهادات صحية للقرار 97، كما تم تحرير محضر الضبط وجارٍ العرض على النيابة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (1)



ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (2)



ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (3)



ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (4)