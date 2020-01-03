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ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم فى تصنيع منتجاته

الجمعة، 03 يناير 2020 05:23 م
ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم فى تصنيع منتجاته ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم
القليوبية- إبراهيم سالم

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، تضمنت مداهمة مصنعًا متخصصًا في تصنيع الحلاوة الطحينية ببنها يستخدم مادة "ثانى أكسيد التيتانيوم" المحظور استعمالها فى تصنيع السلع الغذائية لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه كانت قد وردت معلومات لمديرية الصحة عن مصنع يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع منتج الحلاوة الطحينية مستخدماً مادة "ثانى أكسيد التيتانيوم" المحظور استعمالها فى تصنيع السلع الغذائية لخطورتها على الصحة العامة، وقيامه بذلك غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط نصف طن المضبوطات، عبارة عن 250 علبة تزن الواحدة منها 2 كجم إجمالي 500 كجم، وقد تم التحفظ عليها وإرسال عينات الحلاوة والطحينة المستخدمة للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير محاضر لقرار رقم 96 الخاص بالاشتراطات الصحية وعدم نظافة المصنع، وكذلك تحرير 3 محاضر للعاملين بالأغذية لعدم شهادات صحية للقرار 97، كما تم تحرير محضر الضبط وجارٍ العرض على النيابة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (1)

ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (1)

ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (2)
ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (2)

ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (3)
ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (3)

ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (4)
ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (4)

ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (5)
ضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم (5)

 

 


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