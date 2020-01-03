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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أجهزة تنصت وهواتف

الجمعة، 03 يناير 2020 04:33 م
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أجهزة تنصت وهواتف مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت إدارة الجمارك  بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة الصغيرة وأجهزة تنصت مزوده بكاميرا وتسجيل وبها مكان لشريحة الهواتف المحمولة بحوزة راكب قادم من جوانزو ، وذلك  بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته ،وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .
 
صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي ، أن أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة الوصول بالمطار و تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من جوانزو  بالصين ، إشتبه أحمد القط مأمور اللجنه الجمركية فى راكب مصرى قادم من الصين ،وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى فتم تأكيد الإشتباه .
 
وبالعرض على مجدى فريد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه وفحصها ذاتيا، بواسطة لجنة جمركية من فاطمة عبده مأمور الجمرك و حسن عبد اللطيف مدير الحركة فتبين وجود 110 هاتف محمول متعدد الإستخدامات و 5 أجهزة تنصت على هيئة أقلام مزوده بكاميرا وتسجيل وبها مكان لشريحة الهواتف  المحمولة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه ، وذلك بالمخالفة للقانون.
 
قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 1 لسنة 2020.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات المصرية والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

تهريب

أجهزة تنصت

مطار القاهرة

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