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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية بأسيوط

الجمعة، 03 يناير 2020 02:00 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية بأسيوط التشكيل العصابي
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار استراتجية الوزارة، وخطة المديرية التى تهدف إلى أحكام السيطرة الأمنية من خلال مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها وإجهاض كل ما من شأنه تعكير صفو الأمن العام وفى إطار الجهود المبذولة لضبط التشكيلات العصابية من ضبط تشكيل عصابى  تخصص فى سرقة  الأبواب الحديدية الخاصة بالعقارات

 

كان اللواء أسعد الذكير مساعد زير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا  يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان أسيوط مفادها قيام كلا من " و. م. ف  " مقيم ميدان البدري   دائرة قسم أول أسيوط ،و " م. م. س  " عامل ،  ومقيم المعصرة  دائرة مركز  شرطة الفتح  ، و " م. أ. ش "  عامل ، ومقيم العصارة ـ  دائرة مركز شرطة  الفتح بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بالعقارات ، وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،  تمكن ضباط وحدة مباحث القسم  من ضبط التشكيل العصابى ، وبمواجهة الأول قرر قيامه بالاشتراك مع  المتهم " ع. أ " مقيم بناحية غرب البلد ــدائرة قسم أول أسيوط  ببيع متحصلات السرقة للمتهم الثاني ، والثالث ، وبتطوير مناقشته  أقر بإرتكابه عدد 5  وقائع سرقة أبواب حديده  مماثلة ، وأرشد عن متحصلات السرقة الخاصة بإرتكاب تلك الوقائع وعددها 11 باب حديدي  كما تم ضبط التروسيكل المستخدم  من قبل التشكيل العصابي في وقائع السرقة ،و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين و تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة  التي باشرت التحقيق فى الوقائع مع المتهمين وجار استكمال الإجراءات القانونية.

 

 

 


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