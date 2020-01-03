صور.. مظاهرات فى الأردن ضد قرار الحكومة باستيراد الغاز من إسرائيل

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر مئات المواطنين فى الأردن اليوم الجمعة ضد قرار الحكومة باستيراد الغاز من إسرائيل ورفع المتظاهرون لافتات " غاز العدو احتلال" تعبيرا عن رفضهم القاطع لاستيراد الغاز من تل أبيب، وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، الأربعاء الماضى عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، وقال شتاينتس في حديث لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" :"نعلن من هنا، أنه في هذه اللحظة، بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن لتصبح إسرائيل للمرة الاولى في تاريخها مُصدرة للطاقة".



جانب من المظاهرات



غاز العدو احتلال



لافتات