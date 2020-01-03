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صور.. مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على منافذ تقديم الخدمة بصان الحجر

الجمعة، 03 يناير 2020 05:13 م
صور.. مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على منافذ تقديم الخدمة بصان الحجر مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي منافذ تقديم الخدمة
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، منافذ تقديم الخدمة الطبية بصان الحجر، والمركز الطبي بصان الحجر، وتابع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي، وقام بمعاينة المبني القديم للإدارة الصحية وأعمال التطوير التي تتم بالدور الثالث بالمركز الطبي، كما عقد إجتماع مع رئيس مجلس المدينة ومدير الإدارة الصحية ، وبعض أهالي المدينة وممثلي المجتمع المدني ، لمناقشة تطوير الخدمات الطبية بالمدينة.

يذكر أنه نه تم تدعيم مشروعات الصحة بالمحافظة بـ 333 مليون جنيه ، في إطار التطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ومستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتوفير إعتمادات مالية من وزارة الصحة والسكان لإنهاء الأعمال الجارية للمشروعات الصحية بالمحافظة بتكلفة أكثر من 211مليون، لتطوير كل من مستشفي كبد ههيا بقيمة 60 مليون جنيه ومستشفي كفر صقر المركزي بقيمة 40 مليون جنيه ومستشفي طب وجراحة العيون بالزقازيق بقيمة 30 مليون جنيه ومستشفي أبو حماد المركزي بقيمة 30 مليون جنيه ومستشفي حميات فاقوس بقيمة 15 مليون جنيه ومستشفي أبو كبير المركزي بقيمة 6 مليون جنيه وفاقوس النموذجي بقيمة 4 مليون جنيه والمركز الطبي بالحسينية بقيمة 10 مليون جنيه.
 
كذلك توقيع الكشف الطبى علي أكثر من 4 مليون مريض بواقع 4 مليون و547 ألف و714 مواطن خلال عام 2019 ، وذلك بالعيادات الخارجية بمستشفيات الصحة ، منهم 4 مليون و366 ألف و981 مواطن بالعيادات المجانية ، وعدد 224 ألف و283  مواطن بالإقتصادي بالمستشفيات .
 
مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي منافذ تقديم الخدمة (1)
مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي منافذ تقديم الخدمة 
 
مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي منافذ تقديم الخدمة (2)
مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي منافذ تقديم الخدمة 
 
مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي منافذ تقديم الخدمة (3)
مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي منافذ تقديم الخدمة 
 
مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي منافذ تقديم الخدمة (4)
مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي منافذ تقديم الخدمة 
 
مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي منافذ تقديم الخدمة (5)
مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي منافذ تقديم الخدمة 
 

 


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