صور.. مرشح ديمقراطى للرئاسة الأمريكية يواصل حملته الانتخابية بمباراة كرة سلة

وكالات

واصل المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية أندرو يانج، حملاته الانتخابية، الخميس، بمدرسة كونكورد الثانوية، حيث خاطب الطلاب، وحرص على مشاركتهم فى مباراة لكرة السلة، فى محاولة لاستقطاب قطاع الشباب داخل الحزب الديمقراطى، فى انعكاس صريح لرهان بعض المرشحين، على هذه الفئة، فى ظل اعتماد الكبار على القيادات التقليدية للحزب فى المرحلة الراهنة.

ويواجه يانج منافسة شرسة، فى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى، فى ظل وجود منافسين لهم باع طويل فى السياسة، وعلى رأسهم نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، وكذلك المرشح بيرنى ساندرز، والذى يحظى بتأييد قطاع كبير من شباب الحزب.

وتمثل الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة القادمة، والمقررة فى نوفمبر 2020، أحد أشرس المعارك السياسية، فى التاريخ الأمريكى، فى ظل حرب تكسير العظام بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وخصومه الديمقراطيين، والذين سعوا إلى إزاحته من السلطة عبر تمرير قرار بعزله، من خلال مجلس النواب الأمريكى، الذى يملكون الأغلبية به، وهو الطريق الذى لا يتوقع أن يتم استكماله، حيث تبقى الأغلبية فى مجلس الشيوخ، والذى يملك الكلمة الأخيرة فى مسألة عزل الرئيس الأمريكى، لصالح الجمهوريين.



المرشح الديمقراطى يستعرض مهاراته بكرة السلة



أندرو يانج يلقى كلمة أمام طلاب مدرسة كونكورد



أندرو يانج



بيرنى ساندرز وجو بايدن أبرز منافسى يانج



تمرينات الإطالة قبل المباراة



صورة تذكارية مع عدد من الطالبات



طالب يعانق المرشح الديمقراطى



طالب يلتقط صورة مع المرشح الديمقراطى



مباراة مع الطلاب



منافسة كبيرة بين مرشحى الحزب الديمقراطى لاستقطاب الشباب



يانج خلال كلمته أمام الطلاب



يانج فى مباراة لكرة السلة