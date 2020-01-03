صور.. رئيس مياه الأقصر يجتمع بالموظفين لاستكمال حملات ترشيد الاستهلاك

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، علي أنه من أبرز المشروعات التي تمت بعام 2019 في قطاع المياه والصرف الصحي، أنه تم الإنتهاء والتسليم النهائى لمحطة مياه إسنا الجديدة "الشيخ مسكين"، والتسليم الإبتدائى الجزئى لخطوط المياه للشبكة والتى تخدم 350 الف نسمه. بطاقة 61 الف م3/يوم، وتم النهو والتسليم النهائى لمحطة مياه الأقصر "غرب النيل"، وشبكاتها والتى تخدم مايقرب من 160 الف نسمة ، بطاقة 68 الف م3/يوم، وجارى عمل توسعات مياه أرمنت بطاقة 68 الف م3/يوم والتى ستخدم مدينة أرمنت بالكامل وحواجرها بتكلفة 139.771 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 65 %.

وخلال اللقاء تم تنظيم ندوة لإدارة التوعية بشركة مياة الشرب بالأقصر، لبحث أهمية ترشيد إستهلاك المياه حيث قدمت الندوة الدكتورة أمانى محمد المدنى مدير عام العلاقات العامة والتوعية بالشرح، وقدمت خلال الندوة عرض تقديمى لأهم المشاريع المقامة بالدولة فى إطار مياه الشرب والصرف الصحى خلال العام الماضي 2019، وذلك بحضور العميد هشام عبد الفتاح مدير عام الخط الساخن والأمن، والمهندس علاء محمد برعى مدير عام إدارة شركة مياه أرمنت، وعدد من العاملين ومكلفات الخدمة العامة بالشركة.

كما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برنامج "شبكات تجميع الصرف الصحي، وذلك فى إطار حرص الشركة على رفع كفاءة العاملين ورفع مهارتهم، حيث نفذت الإدارة العامة للتدريب برنامج "شبكات تجميع الصرف الصحى"، فعاليات اليوم العملى بمعرفة المدرب أبو النجا عرابى، حيث أكد المدرب أنه فى نهاية البرنامج التدريبى يكون المتدرب قادر على أداء عملة بكفاءة عالية، والتعرف على خطوات التشغيل القياسية لمعدات تطهير شبكات الصرف الصحى وتشغيل وصيانة وحدات التسليك والميكانيكية وشبكات التجميع.



لقاء رئيس شركة المياه مع الموظفين لخدمة المجتمع (1)



لقاء رئيس شركة المياه مع الموظفين لخدمة المجتمع (2)



لقاء رئيس شركة المياه مع الموظفين لخدمة المجتمع (3)