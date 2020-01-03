صور .. استمرار هطول الأمطار بالإسكندرية .. والشوارع الجانبية تغرق

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت الإسكندرية مساء اليوم ، استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة ، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح، وقد أدت تساقط الامطار الغزيرة اليوم إلى غرق بعض شوارع الاسكندرية الجانبية خاصة من شارع جمال عبد الناصر ، و شكا أهالى بعض مناطق شرق الإسكندرية من غرق الشوارع الجانبية مثل شارع الملك حفنى سيدى بشر، كشفت شركة الصرف الصحى ، أعمال شفط و نزح مياه الأمطار من الشوارع.

و قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بجولة تفقد خلالها التمركزات أثناء النوة على جميع مناطق المحافظة وذلك للاطمئنان على حسن سير الحركة المرورية وعدم وجود تجمعات للمياه لحظة هبوط الأمطار ، حيث تم المرور على منطقة الشاطبي الإبراهيمية مرورًا تمركزات شيراتون المنتزة وازور وأسفل نفق المندرة مرورًا شارع جمال عبد الناصر ومحطة ١المنتزة مشروع شارع وهران.

كما تابع محمود نافع منطقة الفنون الجميلة والاطمئنان على سير الحركة الحركة المرورية هناك وعدم تجمع اَي من مياه الأمطار هناك.

فيما كثفت أحياء الإسكندرية أعمال شفط المياه ، حيث قام مسئولى حى العامرية ثان ، بمتابعة تصريف تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحى ، و ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان ، متابعة أعمال تصريف مياه الأمطار ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع النوات والأمطار ، و قام الحى مساء اليوم لتصريف وسحب مياه الأمطار ، حيث تم سحب وشفط تراكم مياه الأمطار من شارع الكينج ، مدخل ومخرج الكافوري ، أسفل كوبرى العامرية

يذكر أن تقريرا صادر من معهد بحوث الموارد المائية ، أشار إلى احتمالات سقوط أمطار يومي الجمعة والسبت على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة قد تصل إلى 35 - 45 مم/يوم على التوالي طبقاً لنتائج استقراء الخرائط المجمعة ويصاحب الأمطار انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة لتكون أقل من معدلاتها بنحو من 4 الى 5 درجات ، و يكون الطقس باردا وشديد البرودة ليلا يصل الى حد الصقيع أحيانا و تنشط الرياح وتكون مثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية.



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (1)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (2)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (3)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (4)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (5)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (6)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (7)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (8)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (9)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (10)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (11)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (12)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (13)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (14)



سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (15)