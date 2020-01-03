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شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

الجمعة، 03 يناير 2020 01:55 م
شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب أردوغان
إعداد إسراء أحمد فؤاد

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ميراث من العداء وتصدير للإرهاب للبلدان العربية، بهذا التاريخ الدموى يستعد النظام التركى لغزو ليبيا ونشر مرتزقة يدينون بالولاء للرئيس رجب طيب أردوغان على أراضى عمر المختار، ويعد أحدث حلقة فى سلسلة عدوانه واجتياح الأراضى العربية فى سوريا والعراق والتهام الجسد العربى.. ويرصد الفيديو أبرز الجرائم التركية بحق العرب.

- التحرشات التركية بالأراضى العربية ليست وليدة اللحظة بل ميراث من العداء وتصدير الإرهاب

- شهدت السنوات الأخيرة عمليات عسكرية تركية انتهكت استقلال سوريا والعراق

- يوليو عام 2015 خرق أردوغان اتفاق هدنة مع مقاتلى العمال الكردستانى

- شن الجيش التركى غارات جوية لضرب مخيمات لناشطين من الحزب شمال العراق

- وسعت تركيا غاراتها على شمال العراق ضد مقاتلين أكراد

 -صيف 2016 شن الجيش التركى على الحدود السورية التركية عمليات "درع الفرات" العسكرية

 -شهدت مدينة جرابلس شمال سوريا مجازر تركية بحق الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى

- 2017 هيمنت القوات التركية على جرابلس وأعزاز والباب على الشريط الحدودى

- 20 يناير 2018 شن الجيش التركى عدوانا عسكريا جديدا فى سوريا تحت مسمى "غصن الزيتون"

- استهدف الجيش التركى وحدات حماية الشعب الكردية بمدينة عفرين وتشريد 130 ألف سورى

- لا يقتصر الوجود التركى فى سوريا على الجانب العسكرى بل نشر الثقافة واللغة التركية واحتكار المشاريع الاقتصادية

- غيَّر الأتراك "ديموجرافيًا" عفرين وهجَّر الأكراد وقام بتتريك الكتب ولافتات الطرق ورفع صورة أردوغان

- درب الجيش التركى مقاتلين ومسلحين ولاؤهم لأنقرة فى شمال غرب سوريا

- 2020 مرتزقة النظام التركى يستعدون لغزوا ليبيا ونشر إرهابيين

- كشف كبير المساعدين العسكريين لأردوغان عن مخطط نقل إرهابيين ومجموعات مسلحة من سوريا إلى ليبيا


أردوعان

غزو ليبيا

الجيش التركى

اليوم السابع بلس

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