شاهد.. آخر أعمال الإنشاءات بمقر إدارات فروع الهيئات القضائية بالغردقة

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، أن تلك المبني الجاري تعديل المباني بداخله كان ملك للوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وكان غبر مستغل، وأصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، قرارا بتعديله ونقل افرع الهيئات الحكومية اليه وذلك توفيرا للوقت والجهد على المواطنين وتخفيف العبء وعناء السفر علي أهالي البحر الأحمر، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من المبني ونقل النيابة الادارية وقضايا الدولة اليه قريبا

ومن جانب آخر، أعلنت محافظة البحر الأحمر، أنه تم الأنتهاء من اعمال رفع كفاءة مسافة 55 كم من طريق برنيس - الشلاتين وحرصا من الهيئة العامة للطرق والكبارى على أرواح المواطنين ومستخدمى الطرق ولتوفير اعلى درجات الأمان على شبكة الطرق وتأمين سلامة المرور فقد تم تخطيط الطريق بالبوية المرورية.