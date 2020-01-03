شاهد.. آخر أعمال الإنشاءات بمقر إدارات فروع الهيئات القضائية بالغردقة

تسابق شركات المقاولات المنوطة بأعمال الانشاءات بمبني مقر بعض إدارات الهيئات القضائية بالغردقة الزمن للانتهاء منه لنقل أفرع وإدارات تلك الهيئات إليها تسهيلا علي المواطنين، حيث يتم أنشاء مبني لنقل اليه كلا من محكمة الأسرة بالغردقة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية بالغردقة، والشهر العقاري الجديد، وذلك بجوار موقف الأتوبيس بطريق النصر .
وأعلنت محافظة البحر الأحمر، أن تلك المبني الجاري تعديل المباني بداخله كان ملك للوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وكان غبر مستغل، وأصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، قرارا بتعديله ونقل افرع الهيئات الحكومية اليه وذلك توفيرا للوقت والجهد على المواطنين وتخفيف العبء وعناء السفر علي أهالي البحر الأحمر، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من المبني ونقل النيابة الادارية وقضايا الدولة اليه قريبا
ومن جانب آخر، أعلنت محافظة البحر الأحمر، أنه تم الأنتهاء من اعمال رفع كفاءة مسافة 55 كم من طريق برنيس - الشلاتين وحرصا من الهيئة العامة للطرق والكبارى على أرواح المواطنين ومستخدمى الطرق ولتوفير اعلى درجات الأمان على شبكة الطرق وتأمين سلامة المرور فقد تم تخطيط الطريق بالبوية المرورية.
كذلك أعلنت محافظة البحر الأحمر اليوم عن قرب الانتهاء من أعمال الأنشاءات بمسجد الدهار الكبير أكبر مساجد الغردقة واقدمها، حيث يجرى أعمال الانشاءات بالواجة الخارجية للمسجد والمقرر افتتاحة قريبا بحضور وزير الاوقاف.
نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة
نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة
نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة
نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة
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