سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد.. آخر أعمال الإنشاءات بمقر إدارات فروع الهيئات القضائية بالغردقة

الجمعة، 03 يناير 2020 02:15 م
شاهد.. آخر أعمال الإنشاءات بمقر إدارات فروع الهيئات القضائية بالغردقة نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسابق شركات المقاولات المنوطة بأعمال الانشاءات بمبني مقر بعض إدارات الهيئات القضائية بالغردقة الزمن للانتهاء منه لنقل أفرع وإدارات تلك الهيئات إليها تسهيلا علي المواطنين، حيث يتم أنشاء مبني لنقل اليه كلا من محكمة الأسرة بالغردقة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية بالغردقة، والشهر العقاري الجديد، وذلك بجوار موقف الأتوبيس بطريق النصر .

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، أن تلك المبني الجاري تعديل المباني بداخله كان ملك للوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وكان غبر مستغل، وأصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، قرارا بتعديله ونقل افرع الهيئات الحكومية اليه وذلك توفيرا للوقت والجهد على المواطنين وتخفيف العبء وعناء السفر علي أهالي البحر الأحمر، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من المبني ونقل النيابة الادارية وقضايا الدولة اليه قريبا  
 
ومن جانب آخر، أعلنت محافظة البحر الأحمر، أنه تم الأنتهاء من اعمال رفع كفاءة مسافة 55 كم من طريق برنيس - الشلاتين وحرصا من الهيئة العامة للطرق والكبارى على أرواح المواطنين ومستخدمى الطرق ولتوفير اعلى درجات الأمان على شبكة الطرق وتأمين سلامة المرور فقد تم تخطيط الطريق بالبوية المرورية. 
 
كذلك أعلنت محافظة البحر الأحمر اليوم عن قرب الانتهاء من أعمال الأنشاءات بمسجد الدهار الكبير أكبر مساجد الغردقة واقدمها، حيث يجرى أعمال الانشاءات بالواجة الخارجية للمسجد والمقرر افتتاحة قريبا بحضور وزير الاوقاف. 
 
 نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة (1)
نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة 
نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة (2)
نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة 
نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة (3)
نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة 
نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة (4)
نقل أفرع الهيئات القضائية بالغردقة 

 


البحرالاحمر

الغردقة

مجمع الهيئات القضائية بالغردقة

مسجد الدهار الكبير

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العمل على إنهاء اللمسات اأخيرة للإنشاءات بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة.. صور

الخميس، 02 يناير 2020 12:31 م

صور.. الغردقة تنهى استعدادتها لإقامة حفل "الأفضل فى أفريقيا".. لافتات الكاف تملأ الشوارع بداية من صالات مطار الغردقة وصولاً للمقر بسهل حشيش.. كامل أبو على: نراهن على أن يكون الحدث الأهم هذا العام

الخميس، 02 يناير 2020 01:00 ص

طقس الغردقة مشمس ونسبة الإشغال الفندقى تتخطى 80% بأول أيام 2020

الأربعاء، 01 يناير 2020 12:32 م

كامل أبو على: إقامة حفل أفضل لاعب فى أفريقيا بالغردقة دعاية سياحية كبرى

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 04:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة