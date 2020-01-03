س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفشل التنفسى

كتبت فاطمة خليل

الفشل التنفسي من الحالات المرضية الخطيرة التى لا يحتوي فيها دمك على كمية كافية من الأكسجين أو يحتوي على كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، أو كلاهما فى نفس الوقت، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على فشل الجهاز التنفسى وأعراضه وأسبابه وكيفية تشخيصه من قبل الطبيب وعلاجه، وفقاً لموقع "Medlineplus".



فشل الجهاز التنفسى

س : ما هو الفشل التنفسى؟

ج: هو حالة تؤدى إلى عدم وصول كمية كافية من الأكسجين فى الدم أو تواجد كمية كبيرة من ثانى أكسيد الكربون.

عندما تتنفس، تأخذ رئتيك الأكسجين، ويمر الأكسجين إلى دمك، الذي ينقله إلى الأعضاء، تحتاج أعضاؤك، مثل قلبك وعقلك، إلى هذا الدم الغني بالأكسجين لكي يعمل بشكل جيد.

جزء آخر من عملية التنفس هو إزالة ثاني أكسيد الكربون من الدم وتنفسه. وجود الكثير من ثاني أكسيد الكربون في دمك يمكن أن يضر أعضاءك.

س: ما الذي يسبب الفشل التنفسي؟

ج: الحالات التي تؤثر على تنفسك يمكن أن تسبب فشل الجهاز التنفسي، قد تؤثر هذه الحالات على العضلات أو الأعصاب أو العظام أو الأنسجة التي تدعم التنفس، أو قد تؤثر على الرئتين مباشرة. وتشمل هذه الحالات:

-أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي والالتهاب الرئوي والانسداد الرئوي.

-الحالات التي تؤثر على الأعصاب والعضلات التي تتحكم في التنفس، مثل التصلب الجانبي الضموري، ضمور العضلات، إصابات النخاع الشوكي، والسكتة الدماغية.

-مشاكل في العمود الفقري، مثل الجنف (انحناء العمود الفقري)، حيث يمكن أن تؤثر على العظام والعضلات المستخدمة في التنفس.

-الأضرار التي لحقت الأنسجة والأضلاع حول الرئتين، حيث يمكن أن تسبب إصابة في الصدر هذا الضرر.

-جرعة زائدة من المخدرات أو الكحول.

-إصابات الاستنشاق، مثل دخان الاستنشاق (من الحرائق) أو الأبخرة الضارة.



الفشل التنفسي

س: ما هي أعراض فشل الجهاز التنفسي؟

ج: تعتمد أعراض فشل الجهاز التنفسي على سبب ومستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في دمك.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى الأكسجين في الدم إلى ضيق في التنفس والشعور بعدم القدرة على تنفس الهواء الكافي، كما قد يكون للجلد والشفتين والأظافر لون أزرق، ويؤدى ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون إلى التنفس السريع والارتباك.

قد يصاب بعض الناس الذين يعانون من قصور في التنفس بالنعاس أو فقدان الوعي.

قد يكون لديهم أيضا عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب).

-قد تكون لديك هذه الأعراض إذا لم يحصل الدماغ والقلب على كمية كافية من الأوكسجين.

س: كيف يتم تشخيص فشل الجهاز التنفسي؟

سيقوم طبيبك بتشخيص الفشل التنفسي على أساس:

-تاريخك الطبي.

- الفحص البدني، والذي يتضمن في كثير من الأحيان

الاستماع إلى رئتيك للتحقق من وجود أصوات غير طبيعية.

-الاستماع إلى قلبك للتحقق من عدم انتظام ضربات القلب.

-البحث عن لون أزرق على بشرتك وشفتيك وأظافرك.

-اختبارات التشخيص ، مثل

مقياس تأكسج النبض، وهو جهاز استشعار صغير يستخدم ضوءًا لقياس كمية الأكسجين الموجودة في دمك، يوضع المستشعر في نهاية إصبعك أو أذنك.

-اختبار غازات الدم الشرياني، وهو اختبار يقيس مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في دمك، تؤخذ عينة الدم من شريان، عادة في معصمك.

-بمجرد تشخيصك لفشل الجهاز التنفسي، سيبحث الطبيب عن سبب ذلك، وغالبًا ما تتضمن اختبارات هذا الأشعة السينية على الصدر.



الفشل التنفسي

س: ما هو علاج فشل الجهاز التنفسي؟

علاج فشل الجهاز التنفسي يعتمد على:

-سواء كانت حادة (قصيرة الأجل) أو مزمنة (مستمرة).

-كم هو حاد؟

-ما الذي يسبب ذلك؟

فشل الجهاز التنفسي الحاد يمكن أن يكون حالة طبية طارئة، قد تحتاج إلى علاج في وحدة العناية المركزة في المستشفى.

غالبًا ما يمكن علاج الفشل التنفسي المزمن في المنزل. ولكن إذا كان فشل الجهاز التنفسي المزمن شديدًا ، فقد تحتاج إلى علاج في المستشفى.

أحد الأهداف الرئيسية للعلاج هو الحصول على الأكسجين في رئتيك وغيرها من الأعضاء وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الجسم.