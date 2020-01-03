سيدة تسرق زوجها وتقيد نفسها بالحبال وتزعم :"لصوص سرقونا يا حبيبي"

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

"لصوص سرقونا يا حبيبي" جملة قالتها سيدة لزوجها عقب عودته للمنزل، بعد استيلائها على الأموال واختلاقها قصة تعرض المنزل لسطو مسلح، إلا أن رجال المباحث كشفوا كذبها وقبضوا عليها وشقيقها الذى ساعدها في الجريمة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، فى كشف ملابسات بلاغ تاجر لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، يفيد أنه أثناء عودته لمنزله عثر على زوجته "ربة منزل" مقيدة بالحبال بإحدى غرف الشقة، واكتشافه سرقة مبلغ (430 ألف جنيه - كمية من المشغولات الذهبية).

وبسؤال ربة المنزل قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل حضر لها شخص مجهول، وطلب منها فتح باب الشقة لتسليمها مبلغ خاص بزوجها، ولدى قيامها بفتح الباب تعدى عليها بالضرب دون إصابات، واقتيادها لداخل الشقة والاستيلاء على المسروقات وهرب.

توصلت التحريات إلى عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع شقيقها "عامل - مقيم ببرج العرب بالإسكندرية"، بدافع الانتقام من زوجها لوجود خلافات بينهما، حيث نجحت الشرطة في ضبط شقيقها، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشراك مع شقيقته.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات، ومكافحة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع"، حيث جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.