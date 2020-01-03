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سويسرا تسلم إيران رسالة أمريكية بشأن مقتل سليمانى

الجمعة، 03 يناير 2020 03:24 م
سويسرا تسلم إيران رسالة أمريكية بشأن مقتل سليمانى اغتيال سليمانى
رويترز

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قالت وزارة الخارجية السويسرية إن أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران اليوم الجمعة بشأن مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى فى ضربة جوية أمريكية، وقالت الوزارة فى رد بالبريد الإلكترونى على استفسار من رويترز دون الخوض فى تفاصيل "تم إبلاغ القائم بالأعمال بموقف إيران وفى المقابل سلم رسالة من الولايات المتحدة"، وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية فى إيران مما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين.

وقال مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فعلنا ما فى وسعنا لحماية مصالح أمريكا فى  المنطقة، كما أن إيران شنت سلسلة هجمات فى المنطقة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية CNN، أن قرار قتل سليمانى صادق عليه الرئيس دونالد ترامب، وبقتل قاسم بقتل سليمانى أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا، والشعب العراقى يسعى للحد من النفوذ الإيرانى فى بلاده.

وأشار وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أن الرئيس ترامب مستعد لكافة التهديدات الإيرانية، كما أن العالم والأمريكيين فى المنطقة باتوا أكثر أمنا بعد قتل سليمانى، وسنواصل العمل من أجل المصالح الأمريكية فى المنطقة، وعلى إيران التوقف عن سلوكها بزعزعة العراق.


اغتيال سليمانى

سليمانى

فيلق القدس

إيران

طهران

الحرس الثورى

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