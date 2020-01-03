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سقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد الدولى

الجمعة، 03 يناير 2020 12:41 ص
سقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد الدولى قوات الأمن العراقية
رويترز

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قالت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، إن 4 صواريخ سقطوا على قاعدة عسكرية عراقية قرب مطار بغداد الدولى.


الشرطة العراقية

العراق

مطار بغداد الدولى

قاعدة عسكرية عراقية

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