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سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية.. والصرف الصحى ترفع درجة الاستعداد القصوى (صور)

الجمعة، 03 يناير 2020 02:33 م
سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية.. والصرف الصحى ترفع درجة الاستعداد القصوى (صور) سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية
الإسكندرية- جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة مع سطوع خفيف للشمس، وذلك فى إطار موجة الطقس السئ التى تصرب البلاد.

وأكد الدكتور هلالى عبد الهادى، مساعد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية استمرار موجة الطقس السيئ التي تضرب الإسكندرية حاليًا، حيث تستمر اليوم الجمعة وغدًا السبت.

وقال هلالى عبد الهادى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأمور سوف تتطور يوم السبت، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، مشيرا إلى أن شركة الصرف الصحى استعدت لذلك، حيث وجه اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة برفع حالة الطوارئ لجميع الإدارات والمناطق الواقعة على البحر.

وأوضح الدكتور هلالى عبد الهادى أن خلال يومى الجمعة والسبت، سوف تشهد الإسكندرية هطول الأمطار الغزيرة، وفق ما جاء بالنشرة الواردة اليوم من معهد بحوث الموارد المائية، حيث تشير إلى احتمالات بسقوط أمطار يومي الجمعة والسبت على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة قد تصل إلى 35 - 45 مم/يوم.


وحذرت محافظة الاسكندرية من الأمطار الغزيرة التي يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة لتكون أقل من معدلاتها بنحو من 4 الى 5 درجات، ويكون الطقس بارد وشديد البرودة ليلا يصل الى حد الصقيع أحيانا وتنشط الرياح وتكون مثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية، كما ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع إلا فى حالة الضرورة، والبقاء بالأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق.

وحذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار و الأجسام المعدنية و السكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش المطر، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن إحتمال سقوط الأشجار بها.

سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (1)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (2)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (3)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (4)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (5)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (6)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (7)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (8)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (9)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (10)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (11)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (12)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (13)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (14)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (15)
 
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (16)

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