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سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 3-1-2020

الجمعة، 03 يناير 2020 05:16 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 3-1-2020 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 3-1-2020 نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكى.
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

وعلى مدار الأسبوع بلغ سعر الريال السعودى أمام الدولار الأمريكى كالتالى:

 

2019-12-28 1 دولار أمريكى = 3.7520 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى
 
2019-12-29 1 دولار أمريكى = 3.7514 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2019-12-30 1 دولار أمريكى = 3.7522 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى
 
2019-12-31 1 دولار أمريكى = 3.7511 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-01-01 1 دولار أمريكى = 3.7514 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-01-02 1 دولار أمريكى = 3.7509 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-01-03 1 دولار أمريكى = 3.7516 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، قد ارتفع بختام تعاملات أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحاً 38.16 نقطة ليغلق عند مستوى 8397.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.96% خاسراً 66.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6880.48 نقطة، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 147.6 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 120 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.
 

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