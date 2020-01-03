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سحر البناء.. ولى عهد دبى يشارك فيديو هولويودى لبرج خليفة

الجمعة، 03 يناير 2020 06:56 م
سحر البناء.. ولى عهد دبى يشارك فيديو هولويودى لبرج خليفة برج خليفة
كتب هيثم سلامة

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يحرص دائما الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبى، على مشاركة متابعيه لقطات رائعة، حيث يهوى التصوير والقفز وركوب الخيل والصيد، ونشر اليوم فيديو رائع لبرج خليفة التقط بطائرة بدون طيار عن قرب.

برج خليفة (1)

 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، نشر فيديو قصير عن للمصور الشهير جونى شاير، حيث يمتاز بأسلوبه الرائع حيث استخدم طائرات الدرونز عالية الجودة، ليظهر مدى روعة برج خليفة وسحره الرائع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Up close with #BurjKhalifa 📸 by @johnny_fpv

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يشتهر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد مدينة دبي الإماراتية، بمغامراته المعتادة التى تكون دائما من أعماق البحار، ووسط الحيوانات المفترسة والعملاقة، والتى كان آخرها تحوله لـ "ربان" طائرة، فى صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وهو يقود جولة على شواطئ مدينة دبى، ويظهر من خلالها أبراج المدينة الشاهقة. 

برج خليفة (4)

ويشغل حمدان العديد من المناصب منه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهو الابن الثاني لمحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وتتلمذ على يدي والده محمد بن راشد ، حيث استقى منه أسس مميزات القائد والرؤية الاستراتيجية كما أنه يصحبه في معظم جولاته وزياراته ولقاءاته الخاصة والرسمية على المستويين المحلي والخارجي، كما تلقى دراسته الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين في دبي.

برج خليفة (3)

برج خليفة (2)

درس في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية فى بريطانيا وتخرج منها عام 2001، وإضافة إلى دراسته العسكرية حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.

وبتاريخ 9 سبتمبر 2006 أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً أميرياً بتعيينه رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتاريخ 1 فبراير 2008 أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً أميرياً بتعيينه ولياً لعهد دبي.

وبحسب المعلومات المتداولة عنه فهو فارس وله العديد من الإنجازات الرياضية حيث حصد الميدالية الذهبية في البطولة الأولمبية للألعاب الآسيوية، حصل على كأس رئيس الدولة للفروسية عام 2008، ومن هواياته الأدب والشعر كما يشهد الكثير من المناسبات الحفلات والمهرجانات كما يشرف على افتتاحها.

 

 

 

 

 

 


ولى عهد دبى

حمدان بن محمد

حمدان بن راشد

دبى

الإمارات

دولة الإمارات

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