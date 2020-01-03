زراعة المنوفية: إزالة 49 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية خلال ديسمبر

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس أشرف سعد الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية أنه تمت إزالة فورية لـ49 حالة بمساحة 2 فدان و7 قراريط خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغ عدد حالات التعدى 79 حالة بمساحة 3 فدادين و5 قراريط و18 سهما.

وأضاف أنه تمت إزالة 3 حالات تعدٍ على طريق مصر إسكندرية الزراعى بمساحة فدان و19 قيراط أمس الخميس 2 يناير، مشيراً إلى أنة جارى المتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدى على أى مساحات زراعة مخالفة للقوانين والقرارات الوزارية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع استمرار أعمال الإزالة فى المهد لأى تعديات، أومخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين فى شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

ياتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتطبيق القانون علي الجميع دون أى استثناءات والتصدي للمخالفين القائمين بعمليات التعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وكان أكد محافظ المنوفية، أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة على رأس أولوياته، حيث أعطى دفعة قوية للجان المختصة من خلال زيادة أعضاء اللجان الفنية والتقييم والبت لإنجاز الملفات بأسرع وقت ممكن، مضيفا أنه تم التركيز على المساحات ذات العائد الأكبر خاصة بمدينة السادات والتنسيق المكثف مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأراضى لإنهاء إجراءات المساحات المستصلحة بمدينة السادات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إنهاء إجراءات 210 عقود منهم 68 عقدا تم استكمال كافة الموافقات وتحصيل ما يقرب من 43,3 مليون جنيه قيمة إجراءات التقنين، كما وجه بتكثيف أعمال اللجان بالانتقال إلى مجالس المدن التى بها أراضى أملاك دولة بنطاق أوسع خاصة السادات وأشمون منوف، والتعاون بين اللجان وكافة الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتسهيل أداء مهام اللجان .



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