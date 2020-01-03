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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 03 يناير 2020 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر طقس
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تمتد حتى الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 09 14
شبين الكوم 08 14
طنطا 08 14
دمنهور 08 15
الإسكندرية 10 14
بلطيم 10 15
مطروح 08 12
السلوم 07 12
سيوة 07 12
بورسعيد 11 15
دمياط 11 15
الزقازيق 09 15
الإسماعيلية 08 15
السويس 10 15
العريش 07 15
رفح 07 15
رأس سدر 09 16
نخل 02 16
نويبع 13 19
طابا 06 17
كاترين 00 11
الطور 09 19
شرم الشيخ 14 19
الغردقة 12 20
مرسى علم 12 20
الفيوم 06 14
بنى سويف 60 14
المنيا 05 14
أسيوط 05 14
سوهاج 06 15
قنا 06 18
الأقصر 07 18
أسوان 08 18
أبوسمبل 08 19
الوادي الجديد 05 19
شلاتين 11 21
أبو رماد 11 22
حلايب 15 20
رأس حدربة 14 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 21 31
المدينة 13 27
الرياض 14 23
المنامة 19 23
أبوظبي 17 25
الدوحة 19 23
الكويت 11 20
دمشق 03 12
بيروت 12 17
عمان 04 12
القدس 05 09
غزة 10 16
بغداد 07 20
مسقط 21 27
صنعاء 08 25
الخرطوم 14 29
طرابلس 08 15
تونس 07 17
الجزائر 07 16
الرباط 07 18
نواكشوط 15 26


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة -04 05
إسطنبول 02 08
إسلام أباد 04 13
نيودلهى 08 18
جاكرتا 25 31
بكين -05 06
كوالالمبور 23 33
طوكيو 02 11
أثينا 03 11
روما 04 13
باريس 03 10
مدريد 00 09
برلين 03 08
لندن 04 10
مونتريال -02 04
موسكو -02 02
نيويورك 06 10
واشنطن 08 14

 


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