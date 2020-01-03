حزب فوكس الاسبانى يصف بلجيكا بـ"مآوى الارهابيين" بعد مذكرة" بيجديمونت"

كتب: أحمد علوى

وصف حزب فوكس الإسبانى اليميني المتطرف ، بلجيكا بأنها "دولة فاشلة" و "ملاذ للإرهابيين والانفصاليين" في أعقاب قرار أصدرته محكمة بلجيكية بتعليق مذكرة توقيف بحق زعيم كاتالونيا في المنفى ، حيث نتقد الحزب القرار الذي اتخذه قاض في بروكسل برفض مذكرة الاعتقال ضد الرئيس الكاتالوني السابق كارلس بيجديمونت ، واصفاً إياها بأنها "غير مقبولة".

وكتب الحزب على حسابه على تويتر: "من غير المقبول أن تشكك محكمة أجنبية فاعلة في سيادتنا وسيادة القانون"، وتابعت التغريدة، "لقد أصبحت بلجيكا دولة فاشلة وملاذا آمنا للانفصاليين والإرهابيين"، كما دعى الحزب إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية "بشكل فوري" وأطلق هاشتاج " إسبانيا ذات السيادة".

أعلن بيجديمونت قرار المحكمة يوم الخميس ، بمشاركة محاميه والذي أكد أنه تم على أساس حكم صدر مؤخراً من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قائلا أن الزعيم الكاتالوني يتمتع بالحصانة بعد انتخابه عضوا في البرلمان الأوروبي .

وقال محامي بيجديمونت، أن قرار محكمة العدل الأوروبية يوجه قرار قاضي بروكسل بتعليق مذكرة التوقيف ضد بيجديمونت وكومين.

وكان متحدث باسم الشرطة الألمانية قد أعلن في 2018، إن الرئيس السابق لإقليم كتالونيا الإسباني كارلس بيجديمونت ، تم إلقاء القبض عليه بألمانيا، وأضاف أن بيجديمونت، "الهارب من تهم بالتآمر وإشعال الفتنة بإسبانيا"، دخل ألمانيا قادماً من الدنمارك.

وغادر بيجديمونت من إسبانيا إلى بلجيكا بعد دعوته لاستفتاء صوت فيه أغلبية الكتالونيين لصالح الانفصال عن المملكة الإسبانية في أكتوبر الماضي.