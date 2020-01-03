سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حزب فوكس الاسبانى يصف بلجيكا بـ"مآوى الارهابيين" بعد مذكرة" بيجديمونت"

الجمعة، 03 يناير 2020 07:38 م
حزب فوكس الاسبانى يصف بلجيكا بـ"مآوى الارهابيين" بعد مذكرة" بيجديمونت" مظاهرات كاتلونيا - ارشيفية
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف حزب فوكس الإسبانى اليميني المتطرف ، بلجيكا بأنها "دولة فاشلة" و "ملاذ للإرهابيين والانفصاليين" في أعقاب قرار أصدرته محكمة بلجيكية بتعليق مذكرة توقيف بحق زعيم كاتالونيا في المنفى ، حيث نتقد الحزب القرار الذي اتخذه قاض في بروكسل برفض مذكرة الاعتقال ضد الرئيس الكاتالوني السابق كارلس بيجديمونت ، واصفاً إياها بأنها "غير مقبولة".

وكتب الحزب على حسابه على تويتر: "من غير المقبول أن تشكك محكمة أجنبية فاعلة في سيادتنا وسيادة القانون"، وتابعت التغريدة، "لقد أصبحت بلجيكا دولة فاشلة وملاذا آمنا للانفصاليين والإرهابيين"، كما دعى الحزب إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية "بشكل فوري" وأطلق هاشتاج " إسبانيا ذات السيادة".

أعلن بيجديمونت قرار المحكمة يوم الخميس ، بمشاركة محاميه والذي أكد أنه تم على أساس حكم صدر مؤخراً من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قائلا أن الزعيم الكاتالوني يتمتع بالحصانة بعد انتخابه عضوا في البرلمان الأوروبي .

وقال محامي بيجديمونت،  أن قرار محكمة العدل الأوروبية يوجه قرار قاضي بروكسل بتعليق مذكرة التوقيف ضد بيجديمونت وكومين.

وكان متحدث باسم الشرطة الألمانية قد أعلن في 2018،  إن الرئيس السابق لإقليم كتالونيا الإسباني كارلس بيجديمونت ، تم إلقاء القبض عليه بألمانيا، وأضاف أن بيجديمونت، "الهارب من تهم بالتآمر وإشعال الفتنة بإسبانيا"، دخل ألمانيا قادماً من الدنمارك.

وغادر بيجديمونت من إسبانيا إلى بلجيكا بعد دعوته لاستفتاء صوت فيه أغلبية الكتالونيين لصالح الانفصال عن المملكة الإسبانية في أكتوبر الماضي.


اسبانيا

رئيس كاتالونيا السابق

بيجديمونت

بلجيكا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة