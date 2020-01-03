حتى فى يوم ميلادها ..أصغر ناشطة تشارك بمسيرة أمام البرلمان السويدى

كتب هيثم سلامة

التزمت جريتا ثونبرج ، الناشطة البيئية السويدية، بالقيام بأعمالها الروتينية في عيد ميلادها الـ 17 ، حيث انضمت إلى مسيرة أسبوعية أمام البرلمان السويدي وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن جريتا ثونبرج، انضمت إلى نشطاء حماية البيئة خارج البرلمان فى ستوكهولهم اليوم الجمعة 3 يناير، وشاركت جمهورها صوره وعلقت قائلة:"إضراب المدرسة من أجل المناخ".





كانت قد وجهت جريتا ثونبرج رسالة إلى جمهورها فى عشية رأس السنة، قائلة:"يا له من عام .. لن أحاول حتى تلخيصها ..هذا سيكون مستحيلاً. لكن لا شيء على الإطلاق كان ممكنًا بدون دعمكم..شكرا جزيلا لكم جميعا!..في العقد القادم ستقرر البشرية مستقبلها..دعونا نجعل أفضل ما نستطيع..علينا أن نفعل المستحيل... سنة جديدة سعيدة !!".





يشار أن "جريتا" أشعلت الإضراب المدرسى للمسيرات المناخية عندما قامت بأول احتجاج لها فى عام 2018، حيث كان عمرها 15 عاما، ومنذ ذلك الحين انتشرت تلك الأفكار فى جميع أنحاء العالم، حيث شارك أكثر من 100 ألف تلميذ فى مظاهرات للدعوة فى اتخاذ إجراءات بشأن تغيير المناخ.

وتعتبر جرينا، أصغر من فاز بلقب "شخصية العام" لمجلة التايم الأمريكية سنا، منذ أن بدأت المجلة هذا التقليد، عام 1927، حيث صرحت المجلة أن الفتاة ألهمت 4 ملايين شخص حول العالم للانضمام إلى حركة إضراب مناخي عالمي.

كما تم اختيارها كواحدة من أكثر عشرة أشخاص تأثيرا في العلوم في عام 2019 من جانب مجلة نيتشر .