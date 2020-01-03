حالة الطقس اليوم الجمعة 3/1/2020 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس ﺑﺎرد ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، يصل ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، كما تتكاثر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺮﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻪ اﻟﻐﺮﺑﻴﻪ ﻋﻠﻲ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 14 درجة والصغرى 9 درجة، والإسكندرية العظمى 14 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 12 درجة والصغرى 8 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 6 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى صفر درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلاتها بـ 4-6 درجات مئوية.

ويسود طقس بارد في جميع مناطق المملكة ، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة قد تعمل على هطول زخات محلية من المطر في بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط تدرييجاً بعد الظهرو تعمل على إثارة الأتربة بأجزاء من جنوب وشرق البلاد.

وفي خليج العقبة: - الرياح: غربية معتدلة الى نشطة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.



ليلاً

يتحول الطقس ليصبح شديد البرودة في أغلب المناطق، حيث تقترب درجات الحرارة الصغرى من الصفر المئوي.

ويكون الطقس مُتقلباً ما بين غائم جزئي الى غائم،ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار و البَرَد في مناطق عشوائية من المملكة تكون على شكل زخات متفرقة وغير مؤثرة من الثلوج فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل كبير.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة جداً في كافة المناطق نتيجة تسرب رياح شبه قطبية ، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة تتركز على الشمال والسواحل ، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة خصوصاً في المناطق الجبلية مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار والبرد خصوصاً في السواحل والشمال . وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.