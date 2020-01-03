جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة صالة 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة حسن السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران المغربية القادمة من كازابلانكا اشتبه تامر عادل مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من أمريكا ترانزيت المغرب حاول المرور بسرعة فى زحام الركاب بمناسبة الأجازات والأعياد ، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وبالعرض على عمرو العميري مدير الحركة قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X - RAY حيث تم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على حسن السيد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من ابتهال مصطفي و صفاء سالم وأحمد عطاالله بحضور محمد عبدالتواب نائب مدير الجمرك فتبين وجود 38 هاتف محمول ماركة آيفون وجلاكسى مخبأة بين بجيوب الجواكت والبنطلونات داخل حقائبه ، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 500 ألف جنيه .

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 1 لسنة 2020 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.