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جمارك أرقين بأسوان تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية

الجمعة، 03 يناير 2020 08:58 ص
جمارك أرقين بأسوان تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية المضبوطات
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوى أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لأحكام القانون، الأولى كانت فى جمرك الوارد وبناء على مذكرة معلومات مشتركة من الرائد إسلام حرز الله بوحدة البحث الجنائي بالمعبر وأحمد مغاوري مسئول الأمن الجمركي بالمعبر مفاداها اعتزام المدعوة ن . ع . ا . سودانية الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.

وبالعرض على أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هشام علي أحمد الطيب واحمد جبريل مأمورى الجمرك  لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية فتبين وجود أدوية مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعتها الشخصية.

وكانت المحاولة الثانية بجمرك الصادر بناء على مذكرة معلومات مشتركة أيضا من الرائد إسلام حرز الله رئيس وحدة البحث الجنائي بالمعبر وأحمد مغاوري مسئول الأمن الجمركي بالمعبر مفاداها اعتزام المدعو ا . ب . ع سوداني الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات المتجهة إلي الخرطوم، وقامت نفس اللجنة بتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية فتبين وجود أدوية مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية، وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان تحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 1 و 2 لسنة 2020 وحررهما أحمد إبراهيم فهمى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك وعلوي الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بتشديد الرقابة علي كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.


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