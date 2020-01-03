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تعرف على 5 متهمين مطلوبين للعدالة بقضية الانضمام لداعش

الجمعة، 03 يناير 2020 06:00 ص
تعرف على 5 متهمين مطلوبين للعدالة بقضية الانضمام لداعش المستشار محمد شيرين فهمي
كتب إيهاب المهندس

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اقتربت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة القاهرة الجديدة، بعد حجزى الدعوى للحكم بجلسة 9 مارس المقبل، ويوجد فى القضية 5 متهمين هاربين ومطلوب تقديمهم للمحاكمة، وهم إسماعيل سرحان مؤسس التنظيم، أحمد عيد كامل، هانى أيوب عبد الرازق، أيمن محمد فرج، ياسر حسن محمد.

استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها : المتهمين خوارج هذا العصر أدعوا الدين للسيطرة على عقول الشباب للتحكم فيها لحثهم على التخريب، برصد وتفريغ المكالمات المتبادلة بين المتهمين توضح تورطهم لتنفيذ التكليفات الموجه إليهم من المتهم الثاني من رصد مقر نيابة أمن الدولة العليا حيث تضمنت التفريغ معلومات تفصيلة لاستهداف النيابات بسيارات مفخخة، واثبتت التحريات استهداف محكمة القاهرة الجديدة.

وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.

وجاء فى أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين العديد من التهم منها الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.


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