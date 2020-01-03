تعرف على عوامل الإصابة بالأورام السرطانية × 4 معلومات

1- العوامل المادية المسرطنة، مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة المؤيّنة.
2- العوامل الكيميائية المسرطنة، مثل مادة الأسبستوس ومكوّنات دخان التبغ والأفلاتوكسين (أحد الملوّثات الغذائية) والزرنيخ (أحد ملوّثات مياه الشرب).
3- العوامل البيولوجية المسرطنة، مثل أنواع العدوى الناجمة عن بعض الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات.
4- تقدم السن يرتفع معة معدل الإصابة بالسرطان بشكل كبير.
كانت دراسة أمريكية حديثة كشفت أن ممارسة الرياضة الخفيفة ولتكن رياضة المشي تقلل من مخاطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، وقامت الدراسة التي نشرت في دورية "كلينيكال اوكولوجى" بتحليل البيانات من أكثر من 750 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا، ووجدت أن المعدلات الموصوفة من الرياضة والنشاط البدنى ساهمت في تقليل الإصابة بسبعة أنواع من السرطان من بين 15 نوعا أخضعها الباحثون للدراسة.
وأوضحت الدراسة أن من بين أنواع السرطان التى تضاءل فرص الإصابة بها هى سرطان القولون والصدر والكلى والكبد والنخاع الشوكى وبطانة الرحم وغيرها.
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