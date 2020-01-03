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تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

الجمعة، 03 يناير 2020 06:21 م
تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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حافظ البنك التجارى الدولى، على صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 2.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 239.5 مليون جنيه، للأسبوع الثامن على التوالى، تلاها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 44.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 107.5 مليون جنيه.
 
وجاء فى المركز الثالث "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول بلغ 11.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 75.4 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 41.4 مليون ورقة وبقيمة تداول 73.1 مليون جنيه، ثم "جهينة للصناعات الغذائية" بحجم تداول 6.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 59.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 5.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 56.9 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 4.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 54.9 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 2.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 49.5 مليون جنيه، وفى التاسع "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 3.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 48.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 4.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 45.5 مليون جنيه.
 
ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 706.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضى، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.7 مليار جنيه إلى 399.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 199.8 مليار جنيه إلى 205.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.
 
وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 598.5 مليار جنيه إلى 604.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، فيما تراجع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.
 
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13899.54 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 536.63 نقطة. 
  
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.52% مغلقًا عند مستوى 1399.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 16238.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 482.78 نقطة. 
 

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